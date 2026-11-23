El líder del Partido Popular ha hablado sobre el problema de la inmigración en España y las posibles soluciones que plantea su partido

La entrevista de Alberto Núñez Feijóo con Carlos Franganillo, en directo: "Si VOX sigue siendo la tercera fuerza respetaré el resultado de las urnas"

Compartir







El candidato a las elecciones del próximo 29 de noviembre por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido entrevistado por Carlos Franganillo en Informativos Telecinco donde se han tratado algunos temas importantes que afectan al país como la falta de mano de obra.

Feijóo se ha referido a los tres millones de parados y los diferencia de los 800.000 empleados que tienen contratos fijos discontinuos para decir que "hay una bolsa importante" pese a que muchos jóvenes rechazan el dedicarse a oficios como la construcción.

Otra de las opciones de las que ha hablado el líderes de los populares es la "inmigración ordenada, la inmigración para trabajar, inmigración para aportar, inmigración para cumplir las leyes que tenemos que cumplir", dentro de un contexto en el que la oposición ha criticado al Gobierno con dureza por los problemas con la inmigración, como la crisis en Ceuta o la continua llegada de cayucos a las islas Canarias.

La necesidad de encontrar mano de obra

Además, ha añadido que será trabajo de las empresas buscar esos trabajadores que necesiten mientras su partido facilitará "un permiso de residencia a cualquier ciudadano que venga de otro país con un contrato de trabajo".

PUEDE INTERESARTE El CIS da la victoria al PSOE en las elecciones generales del 29N con una ventaja de casi 10 puntos sobre el PP

El sector de la vivienda registra un déficit de 700.000 trabajadores y Feijóo, ante ello, ha asegurado que "hay muchos extranjeros que están en paro en nuestro país" y dice que "hay muchos extranjeros que no trabajan en la construcción porque no hay construcción, porque no se están construyendo edificios y por eso tenemos un déficit entre 750.000 y 1.000.000".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Feijóo ha asegurado que el principal problema de ese déficit de mano de obra es la falta de construcción porque "si empezamos a construir, si empezamos a demandar mano de obra del sector de la construcción, pues habrá algunos sectores que están en paro que se van a reciclar más los que necesitemos".

De la misma manera, ha asegurado que su partido, en caso de llegar a la presidencia del Gobierno, garantizarán "un permiso de residencia" siempre que tengan un contrato de trabajo. Sin embargo, en el caso de formar un Gobierno de coalición con Vox, ha querido mandar un mensaje a todos los inmigrantes que "están trabajando legalmente en nuestro país que cumplen las leyes", asegurándoles que "no tienen ninguna dificultad para quedarse", pese a la opinión que pueda tener el partido con el que podría formar coalición.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En cuanto a la inmigración irregular, confiesa que su partido trabajará "para que lo ilegal no pueda producir derechos". De la misma manera, ha dicho que "España es el país que tiene el mayor efecto llamada de la Unión Europea, la inmigración irregular" y ha hecho referencia al voto en contra del "del reglamento retorno".

Sobre la continua llegada de inmigrantes

Ante la crisis en Ceuta y la oleada de llegada de cayucos a la isla de El Hierro, Feijóo confirma que lo que España necesita es una migración regular y controlada y apela a los "derechos", explicando que "una persona es el que conlleva una obligación. No hay derecho sin obligaciones y, por tanto, la primera obligación es residir legalmente en nuestro país".

Sobre la atención sanitaria a los inmigrantes, el líder del Partido Popular dice que "la ley está clara: la promoción, la prevención y la sanidad urgente está cubierta" y confiesa que no atentará contra ello. "Si hay que vacunar a una persona para disminuir cualquier riesgo de enfermedad, por supuesto que lo vamos a hacer" Alberto Núñez Feijóo ha terminado esta parte del bloque de la inmigración asegurando que "la migración regular en nuestro país seguirá con sus derechos siempre que cumpla sus obligaciones".

La polémica de las mafias es algo que también se ha llevado a debate público tras la crisis de Ceuta y Feijóo apela a las personas que fallecen en el mar cuando llegan en condiciones infrahumanas a España y pregunta "¿Pero de verdad que eso es humanitario?". Como respuesta, ha citado que "Europa ha mandado un mensaje muy claro a esos países en origen. Tenemos que evitar que esos ciudadanos de los países en origen se echen al mar y uno de cada tres pierdan la vida. Tenemos que provocar un mensaje muy claro de que la frontera europea no es una frontera en la que puede entrar cualquiera sin ningún tipo de condición".