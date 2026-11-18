A través de un vídeo en las redes sociales, Bustinduy responde a las crítica del futbolista sobre su propuesta para limitar las herencias

Frente Amplio acusa al PSOE de copiar sus propuestas durante la campaña electoral

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El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha defendido que la propuesta de limitar las herencias de ultarricos a 10 millones de euros por persona no supondrá fuga de capitales y se ha ofrecido a explicar las virtudes de esta medida al futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente, que fue muy crítico con esta medida del programa electoral de la coalición de izquierdas.

En declaraciones a los medios de comunicación en el marco de las jornadas 'Metafuturo' que organiza el grupo 'Atresmedia', Bustinduy ha señalado que en España hay 33 personas que tienen más de 1.000 millones de euros cada uno y que ganan más dinero que 18 millones de compatriotas, lo que supone un ejemplo de la fuerte concentración de riqueza que se está dando en solo el 1% de la población.

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Tras recalcar que las grandes fortunas han duplicado su patrimonio en los últimos cuatro años, ha defendido que el programa fiscal de Frente Amplio aspira a que esa "riqueza vuelva a la sociedad" en forma de financiación de servicios públicos, como educación y sanidad, que garantice también la igualdad de oportunidades entre españoles.

"Queremos servicios públicos porque eso es el patrimonio del 99% de la población (...) Queremos un poquito más de justicia social y creemos que es de justicia que a quien le ha ido muy bien en la vida, a quien ha nacido en una casa rica, pues que aporte según le corresponde para poder financiar los servicios públicos de todos", ha agregado.

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Luego, ha comentado que existe una "amplísima evidencia científica" que demuestra que "incrementar la presión fiscal sobre los grandes patrimonios no se traduce en esa fuga fiscal que dicen", aludiendo al caso de Noruega que ha conseguido multiplicar su recaudación fiscal sin que se merme la actividad económica "ni se vaya apenas nadie".

De hecho, ha refutado que esa apelación a la fuga de capitales responde a una ideología contra el aumento de tributos a los ricos, pero que en realidad luego no se van porque "el centro de su poder económico, empresarial, político también está muy radicado".

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"Está demostrado también que las sociedades más desiguales no solo son más injustas, sino que son menos cohesionadas"

"Está demostrado también que las sociedades más desiguales no solo son más injustas, sino que son menos cohesionadas, son menos prósperas, son menos dinámicas, son menos seguras", ha comentado Bustinduy. Mientras, el ministro de Derechos Sociales ha revelado que Marcos Llorente le ha escrito una extensa carta en la que muestra su disconformidad con la limitación de herencias a ultrarricos.

A través de un vídeo en las redes sociales, Bustinduy comenta que el centrocampista del Atlético de Madrid que esas fortunas tienen su patrimonio son fruto del "esfuerzo" o la "genialidad" pero él rebate esa afirmación, al apuntar que la mayoría son "heredadas" y que los "ultrarricos son hijos y nietos de ultrarricos". "Su destino estaba ya escrito", ha agregado. "Son recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común", ha dicho en el vídeo el ministro.

También ha comentado que sabe que este futbolista le "gusta mucho la historia" para evocar que en la Grecia clásica tenían claro que "una sociedad tan desigual no puede ser una democracia", sino que constituía una "oligarquía", es decir, el gobierno donde "mandan los ricos, manda quien tiene dinero".

Se ofrece a mantener un encuentro e incluso invitarle a comer

De esta forma, Bustinduy se ofrece a seguir hablando de estas cuestiones con Marcos Llorente y le ofrece incluso a mantener un encuentro e invitarle a comer para continuar ese diálogo, al exponer que tiene un primo hostelero "que es más colchonero que Luis Aragonés (entrenador y jugador leyenda del Atlético de Madrid).

Por otro lado, ha expresado su optimismo respecto a la campaña electoral de Frente Amplio y está convencido de que se podrá revalidar el Gobierno progresista. Y para eso ha afirmado que es necesario que Frente Amplio saque representación en las 17 provincias clave.