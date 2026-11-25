La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno llama a las mujeres a votar en masa este 29 de noviembre

Miles de personas claman en las calles por el 25N contra los feminicidios, el racismo y el fascismo

Compartir







La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha puesto en valor en Informativos Telecinco la necesidad de que "todas las mujeres acudan a votar en masa" este 29 de noviembre "porque hay un partido que opta a entrar en el Gobierno que sigue negando a día de hoy la violencia machista".

La exalcaldesa de Barcelona ha sido entrevistada por Carlos Franganillo justo el día que se conmemora la eliminación de la violencia machista. "Vengo ahora mismo de la manifestación. Había miles de mujeres y creo que en este contexto, de casi 50 mujeres asesinadas en lo que va de año, no nos vamos a callar ni nos vamos a rendir hasta que sean 0", ha aclamado.

Colau cree que Vox puede poner en riesgo avances en materia de igualdad y de lucha contra la violencia machista. "No solo niegan la violencia machista, sino que avalan a los agresores y los encubren. De hecho lleva a algunos agresores condenados por violencia machista en sus listas y esto creo que las mujeres de este país no lo podemos permitir", zanja.