La candidata a las elecciones por Frente Amplio, Ada Colau, ha animado a las mujeres a votar "en masa"

Sigue la entrevista de Ada Colau con Carlos Franganillo, en directo: responderá todas las preguntas a partir de las 21:00 horas

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La candidata a las elecciones por Frente Amplio, Ada Colau, ha animado a las mujeres a votar "en masa" en las elecciones del próximo domingo para "poner a la extrema derecha en su sitio". Así se ha expresado al inicio de la manifestación convocada por la Comisión 8M por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"Estoy convencida de que las mujeres vamos a ir en masa el 29 de noviembre a votar y las mujeres vamos a ser quienes pongamos a la extrema derecha en su sitio. No lo vamos a permitir, no en nuestro nombre, no vamos a retroceder ni en uno solo de nuestros derechos y libertades y vamos a seguir avanzando hasta acabar con la violencia machista", ha indicado.

En este sentido, ha lamentado que uno de los partidos que se postula para llegar a La Moncloa, Vox, siga negando la violencia machista cuando se han registrado 47 asesinatos de mujeres en lo que va de año, una cifra que puede elevarse a 48 si se confirma el presunto crimen machista registrado este mismo miércoles en Bullas (Murcia).

"Llevamos 48 mujeres asesinadas y Vox sigue negando la violencia machista y, por lo tanto, sigue alentando la violencia machista, ofreciendo impunidad a la violencia machista, encubriendo a los agresores", ha denunciado.

Por ello, Colau ha trasladado su solidaridad y afecto a la familia y allegados de la víctima de este último asesinato y ha recalcado que no va a permitir que se normalice la violencia contra las mujeres. "La única cifra con la que nos conformamos es cero mujeres asesinadas", ha subrayado.

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Las palabras de Irene Montero

La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha llamado a "llenar las urnas y las calles de feminismo" frente a los "recortes", los "intentos de silenciamiento", el "precio de los alquileres" y "la destrucción de los servicios públicos".

"A llenar las urnas, las calles de feminismo y a volver a ponernos en el centro del debate público y de la conversación para avanzar en derechos", ha animado Montero, este miércoles, al comienzo de la manifestación convocada por la Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid, que discurre desde Neptuno hasta Sol bajo el lema 'Contra las violencias machistas: derechos y feminismo antifascista'.

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La candidata de Podemos a las elecciones del próximo 29 de noviembre ha explicado que las feministas salen un año más a las calles "diciendo con rotundidad" que no van a "ceder ni ante todos los recortes, ni ante las dificultades, ni ante el intento de silenciamiento de las feministas que lleva a cabo esa derecha con su estrategia antifeminista".

Montero ha reconocido que son "tiempos difíciles" por "el coste de la vida, por el precio de los alquileres, por el desmantelamiento, la privatización, la destrucción de los servicios públicos, la sanidad, la educación, para gastar todo ese dinero en armas" y ha puntualizado que las crisis siempre las sufren más "las mujeres, especialmente las precarias, las migrantes, las trans".

Frente a ello, ha propuesto "una inversión de mil millones de euros contra las violencias machistas"; que "a todas las mujeres que están intentando salir de una situación de violencia se les garantice una vivienda de emergencia o una prestación similar al salario mínimo interprofesional durante seis meses", y que se cree una red que permita "poner a salvo a las mascotas que muchas veces son utilizadas por los agresores".

Montero también ha enviado todo su apoyo a los seres queridos y familiares de la mujer presuntamente asesinada en Murcia, que elevaría a 48 la cifra de víctimas mortales por violencia marchista este 2026.