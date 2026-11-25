La Comisión 8M denuncia las agresiones contra sus cuerpos, vidas y territorios, plantando cara a los discursos de la "derecha y la extrema derecha"

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La manifestación convocada por la Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid para este 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias Machistas, ha arrancado pasadas las 19:15 horas bajo el lema 'Contra las violencias machistas: derechos y feminismo antifascista'.

Además de las convocantes, en la pancarta de cabecera participan representantes de otros movimientos sociales como las docentes en huelga, el Sindicato de Inquilinas, trabajadoras de la Red de Atención a la Violencia de Género y los Espacios de Igualdad.

Con esta decisión, las convocantes quieren destacar la unidad de los movimientos sociales y subrayar que "derechos como la vivienda digna y la educación pública son condiciones fundamentales para garantizar una vida sin violencias".

En el contexto de las elecciones generales

La marcha ha arrancado en la Plaza de Neptuno al grito de 'Feministas antifascistas' y discurrirá hasta la Puerta del Sol, donde está prevista la lectura del manifiesto. En las pancartas que portan las manifestantes se pueden leer lemas como: 'Menos minutos de silencio y más alternativas habitacionales', 'No a la violencia judicial', 'Vivienda digna para escapar, justicia real par sanar' y 'Bollos, trans y feministas en la misma lista'.

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La Comisión 8M denuncia las agresiones contra sus cuerpos, vidas y territorios, plantando cara a los discursos de la "derecha y la extrema derecha", quienes, según el texto, "se empeñan en negarlo" y en volver "a etapas siniestras de silencio e impunidad".

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"Venimos también en el contexto de unas elecciones generales, en cuya campaña apenas han aparecido las violencias machistas. Es más, si han aparecido ha sido en boca de negacionistas", ha lamentado la vocera de la Comisión 8M, Cecilia Cienfuegos, en declaraciones a los medios antes de comenzar la marcha. En este sentido, ha asegurado que son "el único freno posible a su ola de odio" y a la "motosierra" que es "la aliada por excelencia de las violencias machistas".

"La violencia machista también desahucia"

Desde una perspectiva estructural e interseccional, el manifiesto de las convocantes asegura que las violencias machistas no son casos aislados, sino "consecuencia de un sistema que sostiene la desigualdad y la violencia como ejes vertebrales del control patriarcal, capitalista y colonial".

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Asimismo, alzan la voz contra el acoso digital, las violencias sexuales y la "desprotección" frente a la violencia vicaria, al mismo tiempo que exige que las instituciones reconozcan a menores y adolescentes como "víctimas directas de violencia machista" y escuchen a las madres protectoras.

En el texto, Comisión 8M vincula la erradicación de la violencia con el acceso a un hogar y advierte de que "la violencia machista también desahucia" y que la crisis habitacional obliga a muchas mujeres a seguir conviviendo o a regresar con sus agresores.

Por ello, exige "vivienda digna y segura para todas y todes", el fin del "hostigamiento institucional" contra los barrios y lanza una consigna explícita en defensa de la Cañada Real: "¡Cañada se queda!". El feminismo ha vuelto a salir dividido en Madrid este año, ya que al mismo tiempo, otra manifestación convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista recorre las calles de Alcalá y Gran Vía bajo el lema 'Paremos la barbarie'.

A esta marcha han acudido la candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, la ministra de Sanidad, Mónica García, y la candidata de Podemos Irene Montero.