Claudia Barraso 25 NOV 2026 - 21:38h.

Ada Colau ha hablado sobre la formación de Frente Amplio en la entrevista en Informativos Telecinco

Sigue la entrevista de Ada Colau con Carlos Franganillo, en directo: responderá todas las preguntas a partir de las 21:00 horas

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Ada Colau, líder y candidata a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por el partido Frente Amplio ha hablado sobre la formación que surgió poco después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocase los comicios.

En la entrevista que ha hecho la exalcaldesa de Barcelona en Informativos Telecinco con Carlos Franganillo, ha hablado sobre la unión de la izquierda, la cual ha sido criticada por estar más fragmentada que nunca a tan solo unos días de las elecciones generales, lo cual, puede facilitar que se forme un Gobierno de la oposición, entre el Partido Popular y Vox.

Sin embargo, Ada Colau, recién llegada de la manifestación por los derechos de la mujer de este 25 de noviembre, ha afirmado que se ha escuchado a mucha gente en la calle "que estaba pidiendo que efectivamente era necesaria que hubiera una fuerza fuerte que entrara en el Congreso de izquierda transformadora, más allá del Partido Socialista".

La formación de Frente Amplio

Además, con respecto a la formación de este partido, se ha referido a una "demanda de unidad" y confirma que se han "esforzado al máximo" para dar lugar a este nuevo partido político, el cual antes pertenecía a Sumar, y reconoce a Frente Amplio como "un éxito porque son 15 formaciones".

Sin embargo, uno de los partidos que sorprendió en su momento que no formase parte de esta unión de izquierdas es el que ahora lidera Irene Montero, Podemos. Ada Colau ha reconocido que "Podemos no quiso estar", aunque confiesa que "se le invitó hasta el último momento".

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Sobre la invitación a Podemos

"Yo en todo momento ofrecí, incluso si había otra persona de mayor consenso", dice sobre liderar el partido. y añade que ella "estaba dispuesta a apartarme para que no fuera ese el obstáculo, pero cuando alguien no quiere, pues no se le puede obligar".

Con respecto a la oposición, Colau dice que es "importante saber quién es el adversario" y reconoce que para ella "el adversario es que no haya un gobierno de Partido Popular y Vox".