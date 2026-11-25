Ada Colau, candidata de Frente Amplio, estará en el plató de 'Informativos Telecinco' a partir de las 21:00 horas de este miércoles

El debate completo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: todos los detalles del cara a cara antes del 29N

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Ada Colau, candidata por Frente Amplio, estará en el plató de 'Informativos Telecinco' a partir de las 21:00 horas de este miércoles para ser entrevistada por Carlos Franganillo.

La política catalana acudirá al plató para responder a todas las preguntas de Carlos Franganillo y analizar la situación de España antes de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. Una charla con el presentador que se producirá casi 24 horas antes del decisivo debate a cuatro que protagonizará junto a Pedro Sánchez, Feijóo y Abascal.

En esta campaña electoral, Carlos Franganillo ha podido entrevistar en plató a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, Núñez Feijóo, líder del PP, Irene Montero, candidata de Podemos, y esta noche Ada Colau cerrará el carrusel de entrevistas a candidatos a la presidencia en estas semanas de precampaña electoral.