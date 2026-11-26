Claudia Barraso 26 NOV 2026 - 23:45h.

Feijóo ha recriminado que Ada Colau haya estado "calladita" ante la gestión de Pedro Sánchez de la DANA

Sigue el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal, en directo

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Ada Colau, la candidata por Frente Amplio a las elecciones del 29 de noviembre, ha recriminado a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular que "siga hablando de buena gestión" para defender un posible mandato en el que el podría ser presidente del Gobierno.

Así se ha provocado un tenso momento en el que la exalcaldesa de Barcelona en el que Colau ha comenzado "estando de acuerdo" con el líder de la oposición "en que el tema de los accidentes de trenes son temas gravísimos, desde el minuto cero". Además, ha aprovechado su intervención durante este momento del debate para "trasladar toda la empatía y solidaridad a los familiares de las víctimas y a las personas que aún se están recuperando".

Ada Colau ha afirmado que "desde el primer momento dijimos que había que hacer auditoría, que aumentar inversión, aumentar mantenimiento y hacer un pacto de Estado, no politizar, sino hacer un pacto de Estado para poner los trenes que necesitamos en este país". Ada Colau ha defendido de la misma manera la importancia de garantizar seguridad "en la alta velocidad, pero sobre todo en cercanías" el medio de transporte que "utiliza la mayoría de la población y que necesita una inversión que lleva demasiado tiempo pendiente".

Colau, sobre las víctimas de la DANA

Pero, vuelve a recriminar a Alberto Núñez Feijóo que hable de "buena gestión" y recrimina que el "Partido Popular que usted preside aún mantiene a Mazón con cargo público aforado" y dice que es "una vergüenza con más de 230 víctimas mortales" tras la DANA en Valencia. "Más de 230 víctimas que aún están esperando justicia y reparación".

Una intervención que ha provocado la respuesta inmediata a Feijóo y que parece no haber sentado del todo bien al candidato por el Partido Popular, que dice que "buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted calladita", dice sobre cómo gestionó el Gobierno la crisis de la DANA.

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Pedro Sánchez acusa de "machismo" a Feijóo

Estas palabras de Feijóo han hecho que Pedro Sánchez salga a defensa de Ada Colau y pida un poco de respeto: "¿Por qué habla de 'calladita'? No señor Feijóo, un poco de respeto ¿Qué tipo de machismo es ese?", ha dicho el presidente del Gobierno.

Cuando Alberto Núñez Feijóo ha escuchado las palabras de Sánchez, le ha pedido que "por favor no manipule". "Oiga, a mí me han imputado una cuestión que no tengo nada que ver, pero me da igual. España necesita ponerse a funcionar. Y yo voy a nombrar a gente que sepa para que el tren llegue, para que el médico atienda y para que los niños aprendan. Eso es gobernar y yo sé", ha terminado su intervención el popular.