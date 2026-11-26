Claudia Barraso 26 NOV 2026 - 23:23h.

Ada Colau y Pedro Sánchez han reprochado el cobro del bono social térmico a Santiago Abascal por parte de su familia

Sigue el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal, en directo

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Los candidatos de los cuatro principales partidos, PP, PSOE, Vox y Frente Amplio, a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre han debatido sobre algunos temas como la vivienda o la política económica en el debate a cuatro que marca el final de la campaña política.

En mitad del debate, se ha vivido ciertas tensiones, como en los desacuerdos sobre el problema de la vivienda y las diferentes soluciones que ofrece cada uno de ellos, o la gestión de la política económica del país.

Pedro Sánchez ha tildado a la derecha de ser la responsable de "insultos, mentiras y recortes masivos del gasto social", a lo que Abascal volvía a repetir la palabra "bulo" y el presidente del Gobierno le recriminaba estar "cobrando por la cara el bono social térmico".

La pregunta directa de Sánchez a Abascal sobre el cobro del bono social térmico

Sin embargo, el líder de Vox defendía que él no ha dicho en ningún momento que haya que cargarse el "ingreso mínimo vital, solo digo que debe ser solo para los españoles". Pedro Sánchez vuelve a insistir y le pregunta si "es mentira que está cobrando el bono social térmico".

Cuando Abascal trataba de contestar sobre las familias numerosas, Ada Colau añadía que el partido de Abascal "votó en contra de ampliar derechos de las familias numerosas". "Votó en contra para los demás, pero lo quiere para sí mismo. Menuda hipocresía", dice Colau.

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El líder de Vox asegura que su partido no votó "nunca en contra de las familias numerosas" y defiende que "las familias numerosas tienen muy pocas ayudas en España, queremos que sean más y que además se extiendan al resto de las familias".

La respuesta de Santiago Abascal sobre su familia numerosa

Sobre el cobro del bono social térmico por parte de su familia, Santiago Abascal ha añadido que "lo que pasa que el señor Sánchez piensa que mi familia es la única que no debe cobrar la ayuda de familia numerosa". "Tengo cinco hijos en casa, algunos les parecerá mucho, a otros pocos, pero yo creo que lo que usted no puede hacer es discriminar a nadie por sus ideas", ha reclamado el de Vox al presidente del Gobierno.

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Tras esta contundente explicación de Santiago Abascal y la atenta mirada del resto de candidatos que escuchaban a ambos líderes en silencio, Pedro Sánchez contestaba "a otro perro con ese hueso, señor Abascal", sobre el cobro del bono social térmico en el caso de su familia.