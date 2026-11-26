Alberto Rosa 26 NOV 2026 - 23:07h.

El líder del PP ha iniciado el bloque de economía recriminando a Sánchez el elevado coste de la vida

Santiago Abascal, a Pedro Sánchez: "El gran buitre que hay en España está justo a mi izquierda"

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El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un dardo a Sánchez sobre su famoso tuit de la pizza en la Pizzería Luna Rossa. Ha sido en el bloque de economía del debate a cuatro de este jueves 26 de noviembre entre los cuatro candidatos. "La gente debe estar indignada escuchándoles hablar. Oiga, pero ¿usted se da cuenta de que la gente realmente cuando abre la nevera no ve ni al señor Sánchez ni a la señora Colau? Ven que no pueden llegar a fin de mes", ha señalado el líder del PP.

"Señor Sánchez, mire, coja la factura de la luz, el ticket de la compra. La compra ha subido un 43%, el diésel un 52%. Pero pongamos otro ejemplo, usted conoce la Pizzería Luna Rossa, ¿verdad? ¿Sabe en la calle que está? Es cojonuda, ¿sabe cuánto ha subido esa pizza desde que usted gobierna? Un 43", le ha espetado.

Los cuatro principales partidos han afrontado esta noche el último debate de la campaña electoral del 29N con el objetivo de consolidar sus posiciones: de la reivindicación de su obra de Gobierno durante estos cuatro años, en el caso de PSOE y Frente Amplio, a erigirse como una alternativa viable en el caso de PP y Vox.

Un debate decisivo

Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) mantienen un debate organizado por la Academia de la Televisión para confrontar sus propuestas, una cita para la que se han despejado sus agendas de este jueves.

El Gobierno ha apostado desde el primer momento en que en el debate a cuatro se vería "al mejor" Pedro Sánchez, según apuntó el ministro de Hacienda, Arcadi Espada. Por su parte, Núñez Feijóo ha afrontado el debate con la intención de demostrar que la alternativa real al ejecutivo de Pedro Sánchez pasa por el PP. "Estamos en un fin de ciclo. Yo creo que está claro, todo el mundo lo está viendo y hay que cambiar España", ha apuntado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.