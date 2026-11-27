La ciudad autónoma elige un solo diputado y dos senadores

Cuánto dinero recibirán los partidos por cada voto y escaño conseguido el 29N

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El recuento de Melilla dura poco. Cuando se cierran los colegios, la ciudad tiene un único escaño en juego en el Congreso, y basta con saber qué lista ha quedado primera para conocer a su diputado. El 23 de julio de 2023, ese puesto fue para el Partido Popular. Sus 13.369 votos casi duplicaron los 6.892 del PSOE, mientras Vox reunió 4.345 y Coalición por Melilla 1.279. El 29 de noviembre la ciudad repetirá ese ejercicio. Las reglas siguen siendo distintas de las del resto de España, salvo en Ceuta.

Una circunscripción propia

La Ley Electoral establece que cada provincia es una circunscripción y añade que las ciudades de Ceuta y Melilla serán consideradas, cada una de ellas, como circunscripciones electorales. Esa condición tiene un efecto directo en el reparto. Mientras a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados, la norma fija que las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado. El real decreto de convocatoria del 29N mantiene esa asignación: un escaño para Melilla y otro para Ceuta, dentro de los 350 del Congreso.

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Con un solo puesto en disputa, el sistema D’Hondt, que en el resto del país reparte escaños de forma proporcional entre varias listas, se reduce a una sola operación. El mayor cociente es siempre el número de votos del partido más votado, de modo que la candidatura que gana se lleva el escaño y el resto de votos no obtiene representación. Por la misma razón, la barrera del 3 % de los votos válidos, que decide algunos escaños en Madrid o Barcelona, no tiene peso en Melilla. Ningún partido puede ganar con tan pocos votos.

El suplente, en lugar del siguiente de la lista

La ciudad tiene también una regla propia para las bajas. En las provincias, cuando un diputado fallece, renuncia o queda incapacitado, el escaño pasa al siguiente candidato de la lista. En Melilla no hay lista que recorrer, porque cada partido presenta un solo nombre al Congreso. La ley lo resuelve así: “Las vacantes de los Diputados elegidos en Ceuta y Melilla serán cubiertas por sus respectivos suplentes”. Cada candidatura lleva, por tanto, un titular y un suplente.

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Dos senadores y voto a personas

En el Senado, la proporción cambia. Las provincias eligen cuatro senadores cada una, y la ley establece que “las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas dos Senadores”. Aquí no se vota a una lista, sino a candidatos individuales. Cada elector puede marcar hasta dos nombres en la papeleta, de un mismo partido o de partidos distintos. También puede marcar solo uno. Son proclamados electos “aquellos candidatos que obtengan mayor número de votos”, hasta completar los dos puestos.

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En la práctica, el voto se ha agrupado por partidos. En 2023, los dos candidatos del PP, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu e Isabel Moreno, superaron con holgura a los socialistas Riduan Moh y Concha López. El PP sumó 26.462 votos entre sus dos candidatos y ganó los dos escaños, igual que en las dos citas de 2019. El recuento de las papeletas llegadas del extranjero mostró, sin embargo, algunas combinaciones: votos repartidos entre candidatos de partidos diferentes y papeletas con una sola casilla marcada.

En una circunscripción tan pequeña, la participación pesa. En 2023 votaron 27.472 personas y hubo 27.683 abstenciones, de modo que quedaron en casa más electores de los que acudieron a las urnas. Quien no vaya a estar en la ciudad el 29 de noviembre puede pedir el voto por correo hasta el jueves 19 de noviembre. El sobre debe entregarse antes del miércoles 25 en una oficina de Correos, donde el votante tiene que identificarse con el DNI u otro documento equivalente.