Ordena consignar como "votos no escrutables" los emitidos por afectados por la 'ley de nietos'

El Supremo mantiene la suspensión del voto a 163.000 nacionalizados por la 'ley de nietos' y exige a la JEC garantizarlo

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La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado a consulados y juntas electorales provinciales conservar los votos y la documentación de las personas afectadas por las medidas cautelares de suspensión del ejercicio del derecho de sufragio acordadas por el Tribunal Supremo, por si se presentan recursos.

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Deben constar en la columna de "votos no escrutables"

En una circular hecha pública este viernes, la JEC deja claro que los votos de esas personas afectadas por la decisión del Supremo tras ser recurrida la denominada 'ley de nietos' deben constar en la columna de "votos no escrutables".

Esta medida es de aplicación tanto a los sobres remitidos por correo a los consulados y a las respectivas juntas electorales provinciales, como a los depositados en los consulados, donde, junto a las urnas oficiales de votación, se colocaron cajas para recoger los sobres de los afectados por la medida cautelar del Supremo.

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Esos votos no introducidos en urna, explica, deberán hacerse constar en un anexo del acta de votación, por país y consulado.

Los datos se remitirán a la JEC y la documentación "deberá conservarse junto con el resto de documentación electoral por si se presentan recursos".

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Tras las críticas del PP y Vox por que los consulados estuvieran recogiendo los sobres de personas con derecho a voto suspendido en cajas de cartón, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores recordaron que se cumplía "escrupulosamente" las indicaciones del Supremo.

En un auto dictado el pasado 23 de octubre, el alto tribunal ordenó custodiar esa documentación y enviarla a las juntas electorales provinciales competentes "debidamente diferenciada", dejando constancia en el acta consular.