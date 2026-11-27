Santiago Abascal se ha mostrado satisfecho tras su participación en el debate a cuatro por hablar a los españoles "sin manipulaciones"

Un experto en lenguaje no verbal descifra los mensajes ocultos en el debate a cuatro: del "golpe de teatro" a los gestos para "desactivar al otro"

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MadridEl candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que ha salido satisfecho del debate entre los principales cabezas de lista porque ha podido hablar "directamente a los españoles" sin "manipulaciones" sobre el discurso de su partido.

"Estoy muy satisfecho porque he podido hablar de muchas cosas directamente a los españoles que jamás nos habían escuchado, que habían llegado con manipulaciones, con mentiras sobre nuestro discurso y hoy ese discurso ha llegado con muchísima claridad a muchos españoles", ha declarado a los medios a su salida del debate.

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"Estamos preparados para gobernar", aseguran desde Vox tras el debate a cuatro

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha señalado que en el debate ha habido un "teatrillo" entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ya que "representaban las mismas ideas y que estaba claramente todo compinchado".

Y ha asegurado que Abascal ha hablado "de los verdaderos problemas de los trabajadores, de las familias españolas" y ha puesto en el centro del debate "el principal problema que asola a las familias trabajadoras" que, según ha dicho, es la "inmigración masiva".

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"Se ha visto, por supuesto, y por encima de todo, que tenemos proyecto, que estamos preparados para gobernar y que en ningún lugar está escrito que los españoles tengan que sufrir la decadencia, la inseguridad, la falta de prosperidad, el colapso de vivienda y, en definitiva, todas las políticas que ha impulsado el gobierno de Sánchez y que ha condenado al pueblo español", ha concluido.