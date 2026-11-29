El PP da por ganadas las elecciones e ironiza sobre Iván Redondo con el título de su libro

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El Partido Popular ha dado por ganadas las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, con una publicación en su cuenta oficial de X en la que asegura que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno. La formación ha terminado su mensaje con una referencia a Iván Redondo, exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno durante la etapa de Pedro Sánchez, al utilizar las palabras 'EL MANUAL'.

Con el 86,8% de los votos escrutados, el PP encabeza los resultados con 132 diputados, frente a los 116 del PSOE. Vox obtiene 53 escaños, por lo que las tres formaciones del bloque de derechas, al incluir también los dos representantes de UPN-PP, sumarían 187 diputados, 11 por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176 escaños.

El mensaje del PP en referencia al libro de Iván Redondo

"El PP va a ganar las elecciones y Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del Gobierno de España. EL MANUAL", ha publicado el Partido Popular en su cuenta oficial de X, en un mensaje con el que ha celebrado la ventaja de su candidato en el escrutinio.

Las palabras finales hacen referencia al título del libro de Iván Redondo, publicado en mayo de 2026 por la editorial Contraluz. El exasesor socialista ha utilizado también la expresión 'El manual' para cerrar sus publicaciones en redes sociales, por lo que el PP ha recurrido a esa fórmula en su mensaje electoral.

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Redondo fue director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre junio de 2018 y julio de 2021, durante la etapa de Pedro Sánchez en La Moncloa. Anteriormente también había trabajado como asesor político del Partido Popular y fue uno de los principales estrategas de las campañas electorales de Sánchez.