Santiago Abascal sigue desde la sede nacional de Vox el escrutinio

Elecciones generales 2026, en directo: con el 70% del voto escrutado, el PP y Vox consolidan la holgada mayoría de la derecha con 186 escaños

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MadridEl PP ha ganado las elecciones generales con 136 diputados, que sumados a los 50 de Vox superan en 10 la mayoría absoluta necesaria para gobernar, con el 72,72 los votos escrutados. Con ese porcentaje, el PSOE obtiene 117 escaños, ERC 11, Frente Amplio 10; EH Bildu 7; Junts, 5; y Adelante Andalucía 4. PNV tiene 3 escaños, Compromís 3, BNG 2, Coalición Canaria 2 y Podemos se queda fuera del Congreso.

Debido a estos resultados, los militantes y los votantes de Vox están celebrando el escrutinio desde la calle madrileña de Bambú, en Chamartín, donde se encuentra la sede nacional. Precisamente, desde la sede están celebrando los resultados a ritmo de Hombres G. El partido de Abascal ha optado por una canción, con bastante significado, para celebrar este resultado. Entre aplausos y vítores, los simpatizantes de Vox corean el tema 'Devuélveme a mi chica' de Hombres G y ponen especial énfasis en la frase "sufre, mamón", como muestran las imágenes captadas por 'Cadena SER'.

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La alegría en la sede de Vox

El ambiente que se respira es la sede del partido es de mucha alegría y optimismo. "Muy muy contentos, estamos cumpliendo el objetivo", señalan las fuentes del partido, que están animando ya en las redes a sus votantes a acercarse a Bambú para arropar a su líder Santiago Abascal, cuando salga a celebrar el resultado al exterior.

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"Todos a Bambú. Ven a vivir la noche electoral del 29N con nosotros", ha escrito la formación en su perfil de X.

Abascal, en la sede nacional de Vox para seguir el escrutinio

El líder de Vox, Santiago Abascal, ya se encuentra en la sede nacional de Vox, ubicada en la madrileña calle de Bambú, para seguir el escrutinio de las elecciones generales de este 29N.

Abascal ha llegado al cuartel general de Vox a las 20.00 horas y ha seguido el recuento en la cuarta planta de Bambú, acompañado de miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y su equipo más próximo.

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Un total de 200 periodistas de 130 medios procedentes de varios países como Francia, Suecia, Italia, Reino Unido, Polonia, Argentina o Colombia se han acreditado para el seguimiento de la noche electoral en la sede nacional de Vox. Además, el partido ha invitado a aliados internacionales.

Abascal ha pedido la movilización del electorado

Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas. Se ha registrado una participación récord en estos comicios, un 68,15% hasta las 18.00 horas, 15 puntos más que en 2023. Abascal ha llamado repetidamente a la movilización del electorado de cara a este 29N. En la recta final de la campaña, en el seno de la formación veían con inquietud la activación del bloque de las izquierdas, y pedían no dar por hecho la suma de PP y Vox.

Fuentes de Vox han destacado que han afrontado el recuento con "tranquilidad", se han congratulado por la alta participación porque creían que les podría beneficiar.