La mujer de 99 años se habría desplomado en el colegio electoral de Valencia y ha terminado falleciendo en el hospital

Muere un hombre de 88 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un colegio electoral de Barcelona

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Una mujer de avanzada edad ha fallecido este domingo tras desplomarse en un colegio electoral de la ciudad de València, según han confirmado fuentes conocedoras del deceso.

Según ha avanzado Levante-EMV, la mujer, de 99 años, se ha sentido indispuesta y ha caído desplomada en el interior del recinto electoral, por lo que se ha dado aviso al 112 CV y se ha movilizado a una ambulancia hasta la sede de votación. La anciana ha sido trasladada a un hospital de València, pero ha fallecido.

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Un equipo médico ha trasladado rápidamente a la señora hasta el Hospital La Fe, lugar donde han terminado confirmando el fallecimiento. Pese a los esfuerzos de los sanitarios por salvar su vida, no han logrado estabilizar a la mujer.

Falleció en el hospital después de que los servicios de emergencia la trasladasen de emergencia

Por el momento, tampoco han confirmado si los hechos han tenido lugar después de que la mujer haya depositado su voto en las urnas o a la entrada del colegio. Lo único que se sabe es que la mujer comenzó a sentirse mal y se desplomó en el suelo.

Los servicios de emergencia trataron de reanimarla en el propio lugar, pero al ver que no reaccionaba, decidieron trasladarla en ambulancia urgentemente hasta el hospital. Las demás personas que estaban votando y el resto de personas que estaban en el lugar, han intentado ayudarla, pero al ver que no despertaba, decidieron llamar a los servicios de emergencia.

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La autopsia será la que muestre el motivo del inesperado fallecimiento, pero todo apunta a que podría haber sufrido una parada cardiorrespiratoria que provocó su muerte casi inmediata, unos minutos después de haberse desplomado en el suelo del colegio electoral donde acudió a votar durante las elecciones de este 29 de noviembre.