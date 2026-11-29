Alberto Rosa 29 NOV 2026 - 19:01h.

Las elecciones de este 29N dibujan de nuevo un mapa político en el que serán necesarios los acuerdos para gobernar

Elecciones generales 2026, en directo: récord histórico de participación con el dato en el 68,1% a las 18:00h,15 puntos más que en 2023

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Las elecciones generales de este 29 noviembre han estado marcadas por las promesas de los partidos en materia de vivienda, pensiones o inmigración. Como ya ocurrió en 2023, estos comicios vuelven a dibujar un mapa político que muestra una única salida: los pactos entre las distintas formaciones como vía para la gobernabilidad. La mayoría de encuestas publicadas antes del apagón demoscópico ya apuntaban a una escenario en el que el PP podría volver a ganar las elecciones generales, pero necesitaría a Vox para lograr la mayoría absoluta.

También el PSOE mostraba una evolución al alza durante los últimos días de campaña, lo que redujo la distancia entre socialistas y populares. Algo que dejó abierta la posibilidad de que la aritmética parlamentaria terminase siendo más compleja de lo que apuntaban las primeras previsiones. El pactómetro se convierte así en una herramienta fundamental para visualizar los posibles acuerdos y comprobar si los bloques políticos tienen la capacidad para alcanzar los 176 diputados.

Los pactos de Sánchez en 2023: una mayoría de 179 diputados

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el Congreso quedó fragmentado y sin una mayoría clara para ninguno de los dos bloques. El PP de Alberto Núñez Feijóo fue la vuerza más votada, con 137 escaños, mientras que el PSOE de Pedro Sánchez obtuvo 121 diputados.

Feijóo intentó en un primer momento conseguir los apoyos necesarios para ser investido presidente, pero no logró reunir una mayoría parlamentaria. Su investidura fracasó en septiembre de 2023, con 172 votos a favor y 178 en contra.

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Fue entonces cuando Pedro Sánchez, como segunda fuerza más votada, consiguió articular una mayoría alternativa mediante intensas negociaciones con distintas formaciones políticas. El líder del PSOE cerró acuerdos con Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, que permitieron reunir 179 votos favorables a su investidura. Finalmente, Sánchez fue investido presidente en noviembre de 2023 con 171 votos en contra.

Las negociaciones con Junts y ERC y la ley de amnistía

Uno de los acuerdos más relevantes fue el alcanzado con Junts y ERC, que incluyó la aprobación de una ley de amnistía para los implicados en el 'procès'. También se incorporaron otros compromisos para abordar el conflicto político en Cataluña, con mecanismos de diálogo y seguimiento de los acuerdos.

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Con Sumar, el PSOE firmó un acuerdo programático para formar un Gobierno de coalición que contemplaba medidas sociales y laborales, como la reducción progresiva de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, mejoras en los permisos por nacimiento y nuevas medidas de protección social.

Los acuerdos con el PNV, BNG y Coalición Canaria incorporaron compromisos relacionados con competencias, inversiones y cuestiones territoriales. EH Bildu también anunció su apoyo a la investidura.

Los acuerdos del PP cuando no ha obtenido mayoría absoluta

Para el Partido Popular tampoco es la primera vez que tiene que recurrir a acuerdos parlamentarios para gobernar en España. Los dos precedentes más significativos fueron en 1996, con José María Aznar, y en 2016, con Mariano Rajoy. Ejemplos más recientes son los casos de los gobiernos autonómicos en los que comparte carteras con Vox.

El PP de José María Aznar obtuvo en 1996 156 diputados, por lo que necesitó los apoyos de Convergència i Unió (CiU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria. De este modo, Aznar logró 181 votos favorables para convertirse en presidente del Gobierno.

En 2016, Rajoy necesitó el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE. Obtuvo 137 escaños y recibió los apoyos de Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN. Sin embargo, los números no eran suficientes y necesitó además la abstención de la mayoría de los diputados del PSOE en la segunda votación de investidura.

Partido Popular gobierna actualmente con Vox en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura. En estas regiones, el partido de Abascal forma parte del Ejecutivo y cuenta con vicepresidencias y consejerías. Además, otras comunidades en las que gobierna el PP con apoyo parlamentario de Vox, pero sin que forme parte del Gobierno son Comunidad Valenciana y Baleares.