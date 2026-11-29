El PNV, con 3 diputados, no podrá formar grupo propio en el Congreso de los Diputados

Elecciones generales 2026, en directo: Génova celebra la holgada mayoría del bloque de derecha con el 80% del voto escrutado y 186 escaños

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El PNV, con tres diputados, no podrá formar grupo propio en el Congreso de los Diputados por primera vez desde la instauración de la democracia.

Con el 96 % escrutado en Euskadi, los jeltzales han obtenido 3 escaños en las elecciones generales celebradas este domingo, lo que le convierte en la tercera fuerza de Euskadi tras el PSE-EE, que ha logrado 7 escaños y EH Bildu, con 6.

La pérdida de un escaño en Álava -donde se queda sin representación por primera vez- y de otro en Gipuzkoa ha dejado al PNV sin grupo propio en el Congreso, donde nunca había contado con menos de cinco diputados.

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Se trata también de la primera vez que el PNV no logra representación en alguno de los tres territorios de la comunidad autónoma vasca. El PNV logró cinco diputados en los comicios generales de 1989, 1993, 1996, 2011 y 2023, mientras que su máximo histórico se situó en ocho asientos de las elecciones de 1977 y 1982.

EH Bildu gana votos en Euskadi

EH Bildu ha ganado en votos las elecciones generales en Euskadi, aunque ha sido superado en escaños por el PSE-EE, mientras el PNV sufre un duro revés y pierde el grupo en el Congreso mantenido durante 16 legislaturas. Los populares quedan a tan solo un escaño de los jeltzales, al mantener sus dos asientos en la Cámara baja.

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EH Bildu, con seis escaños pero mayor número de sufragios que el PSE-EE, con siete diputados, han sido los vencedores de esta convocatoria en el País Vasco, muy polarizada entre los frentes de derecha y progresista.

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La formación soberanista ha ganado un asiento y los socialistas dos, mientras el PNV ha perdido dos, y conserva tres. El PP ha mantenido sus dos diputados. Frente Amplio, Podemos y Vox no consiguen representación en la Cámara baja.