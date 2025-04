El método de experta para vivir más y mejor: "Podemos aprender mucho de nuestros abuelos"

Lara Cid, experta en movimiento, ha escrito un libro en el que propone ejercitar el cuerpo como lo hacían nuestros ancestros

"Nos ha costado millones de años de evolución tener el cuerpo que habitamos hoy", señala en su libro 'Muévete como un humano'

Su vida cambió a raíz de un fuerte dolor de espalda: "Fue un síntoma de que lo estaba haciendo mal"

Es verdad que en uso de las tecnologías no nos gana nadie. Nuestro siglo marcará un antes y un después en la implantación de la tecnología a todos los niveles estructurales. Sin embargo, tampoco nos gana nadie a sedentarismo. Si por algo nos diferenciamos de nuestros ancestros es porque nosotros pasamos más tiempo sentados frente al ordenador o a una pantalla. Ellos tenían vidas donde el cuerpo se movía mucho más, quizá podamos aprender algo de ellos para aliviar algunas dolencias comunes que se ven en las consultas. Eso mismo asegura Laura Cid, historiadora, bailarina, experta en movimiento y una de las divulgadoras más activas en España del movimiento libre.

Acaba de publicar 'Muévete como un humano' (editorial Montena), un libro que, como podemos ver en el título, ya nos lleva a revisitar aquello que hacían nuestros ancestros: moverse bien o mejor que nosotros. Desde niña, Lara Cid sintió una desconexión con la actividad física estructurada. Mientras que en la escuela se sentía poco identificada con las clases de Educación Física, descubrió su pasión por el movimiento a través de la danza, inspirada por películas como 'Billy Elliot', en la que el protagonista experimenta una sensación de libertad absoluta al bailar, Lara encontró en la danza un refugio y una manera natural de expresarse.

Con los años, su interés por el movimiento evolucionó desde el arte hasta la ciencia. Durante sus estudios de Historia del Arte, descubrió la fascinación por los cuerpos en movimiento representados en esculturas y pinturas. Sin embargo, su curiosidad la llevó a profundizar en la anatomía y la biomecánica, dando paso a una nueva etapa en su vida: el entrenamiento basado en la comprensión del cuerpo humano. Este viaje de autodescubrimiento la hizo cuestionar la industria del fitness, que a menudo se centra en la estética y no en el bienestar integral. Así fue como se dio cuenta de que la clave no era seguir un entrenamiento estándar, sino moverse de manera funcional y natural, respetando la biología y evolución del ser humano. De ahí nació su método fuerte y flexible, una filosofía que propone un equilibrio entre fuerza, movilidad, postura y bienestar emocional, alejado de los ideales irreales del fitness comercial. Hablamos con ella para entender mucho mejor cómo podría cambiar nuestra salud si nos moviéramos como "los humanos".

Pregunta: ¿Qué deberíamos aprender de nuestros antepasados en cuanto a nuestra postura corporal? Es evidente que el estilo de vida y los trabajos (ahora con un ordenador) han afectado a nuestras dolencias...

Respuesta: Como especie nos costó millones de años adquirir el cuerpo que ahora tenemos, desde los pies para caminar a las manos para manipular objetos. Sin embargo, cada vez estamos más alejados de nuestro cuerpo y de su función, que principalmente, está hecho para moverse. En las últimas décadas, la mayoría de los trabajos son fundamentalmente pasivos, pasamos horas sentados frente a una pantalla. Como sociedad, cada vez somos más sedentarios, y esto está afectando a muchas áreas de nuestro cuerpo, desde la perdida de la movilidad, la falta de fuerza, y la más visible, la postura. Necesitamos millones de años para adquirir la postura del homo sapiens, pero actualmente esta postura cada vez se altera más, incluso desde edades más tempranas. Los niños pasan excesivas horas sentados en el colegio, cuando están en plena etapa de desarrollo corporal. Y como adultos pasamos demasiado tiempo en trabajos sentados. A esto se le suman más horas sentados en transportes e incluso el tiempo de ocio, que cada vez pasamos más tiempo sentados: comidas, cine, videojuegos… El modelo actual, tanto educativo como laboral afecta gravemente a muchos ámbitos de nuestra salud. De nuestros ancestros, y no hace falta irnos tan lejos, de nuestros abuelos podemos aprender mucho para recuperar un cuerpo humano más saludable. Pasar menos tiempo sentados es el primer paso. Para ello, como sociedad debemos replantearnos los modelos educativos y laborales, y como individuos, podemos elegir mejores ofertas de ocio más activas.

P: ¿Cuál es el objetivo principal del libro?¿Qué experiencia de vida has tenido tú con el cuerpo y el movimiento?

R: Decidí escribir este libro para que más personas pudieran conocer que existen más formas de moverse que las que el fitness y la cultura del gimnasio ha impuesto en las últimas décadas. Personalmente, de pequeña no me gustaba hacer ejercicio: odiaba la clase de educación física y a veces hasta suspendía. Aquella experiencia me hizo asumir que el deporte no era para mi… hasta que descubrí la danza. La danza fue mi primera maestra de movimiento, y me enseño que existen maneras de moverse más creativas y libres, al margen del ejercicio rígido y repetitivo que se enseña en el colegio. A lo largo de los años, gracias a la danza como nexo, fui reconciliándome con la actividad física, con el cuerpo y hasta conmigo misma. Por eso con este libro quiero transmitir que siempre estamos a tiempo de reconciliarnos con nuestro cuerpo y el movimiento, y movernos de forma más humana, más creativa y amable.

P: ¿Cómo podemos tener una mejor salud en nuestros pies?

R: El calzado debe adaptarse al pie, y no el pie al calzado… Pero desgraciadamente el calzado que usamos de forma convencional destroza nuestros pies. Por ello, actualmente están surgiendo muchas corrientes nuevas de calzado, como el calzado barefoot, minimalista, respetuoso o como queramos llamarlo. Personalmente creo que podemos encontrar buen calzado sin necesidad de recurrir a marcas costosas. Y para ello, debemos cumplir estos tres requisitos básicos. La punta debe ser ancha en lugar de estrecha, para evitar que los dedos se apiñen y se generen juanetes, fascitis y más. La suela debe ser flexible, para que permita movilizar correctamente la musculatura en cada pisada y no pisar en bloque como nos obligan a hacer las suelas rígidas. Y debe ser todo lo plano posible, puesto que los tacones o cualquier tipo de plataforma o elevación altera el eje corporal: adelante el peso hacia los dedos, cuando el eje corporal debe estar hacia el talón, lo cual genera muchas dolencias, sobre todo en la lumbar. En el libro hablo de más detalles que debemos buscar en un buen calzado en detalle y por supuesto, que podemos hacer para volver la salud a nuestros pies. De nada vale usar mejor calzado sino recuperamos la fuerza, estabilidad y flexibilidad de los pies, y para eso necesitamos ejercitaros.

P: ¿Qué relación tienen nuestros pies con el dolor de espalda?

R: Nuestro cuerpo es como una casa, y los pies son los cimientos. Si los pies no funcionan bien, los problemas subirán hacia arriba. Es muy frecuente que las personas que tienen problemas podales como fascitis, metatarsalgia, pie plano, juanetes o más, también tienen dolores o patologías en rodillas, cadera, espalda e incluso cervicales. Por poner un ejemplo; el arco del pie que debería ser una estructura estable, pero a veces se vuelve inestable por atrofia de la musculatura, y el arco se hunde hacia dentro. Muchas veces vemos por la calle caminando a personas hundiendo los pies hacia dentro, pero si miramos más arriba, sus rodillas también se van haca dentro, y si miramos más arriba, la cadera y la lumbar también están comprimidas. Todo en el cuerpo está conectado, de los pies a la cabeza. Por ello una salud podal es calve.

P: También esa postura que adquirimos afecta a nuestro estado de ánimo. ¿De qué manera?

R: La postura y las emociones se retroalimentan entre sí. Cuando estamos tristes nos hacemos pequeños, nos encorvamos. Al contrario, cuando estamos alegres nos alargamos y abrimos. Esto no es único de los seres humanos, otros animales también lo hacen, como los simios o los perros. La postura manifiesta nuestro estado de ánimo. Pero en el caso de los humanos, la postura no solo cambia con las emociones, también cambia como resultado de los hábitos. Pasamos demasiadas horas sentados, y eso hace que cada vez estemos más encorvados. Y aunque no sea un síntoma de tristeza, si acaba afectándonos.

P: Por lo tanto, mejorar la postura puede ayudarnos a estar más alegres y animados...

R: Sí, porque no solo la postura cambia en funcioa de las emociones, las emociones también pueden modificar nuestra postura. Esto es porque tenemos un sentido llamado propiocepción, que se dedica a registrar la posición de nuestro cuerpo en el espacio. La propiocepción se sitúa en la parte anterior del cerebro, donde nos ponemos la diadema. Y allí, dedica muchas neuronas a registrar la posición de nuestra columna. Cuando esta encorvada, asume que estamos cansados, tristes o preocupados. Cuando esta erguida que estamos alegres, asertivos, confiados. Cuando percibe de forma constante nuestras columnas encorvadas por pasar exceso de tiempo en sillas o asientos, cree que estamos tristes. Y en cierto modo tiene razón, porque no estamos hechos para vivir así. ¡Estamos hechos para movernos! Si voluntariamente nos encorvamos, acabamos sintiéndonos tristes. Y al contrario si activamente nos erguimos, nos acabaremos sintiendo más confiados. Las emociones cambian la postura, y al revés.

La cultura del gimnasio promueve apenas unos pocos ejercicios

P: Estamos escuchando actualmente que el músculo es muy importante. ¿Por qué? ¿Cómo se puede desarrollar una musculatura fuerte de forma orgánica?

R: Desarrollar un cuerpo fuerte y resistente es clave a nivel físico pues aumenta la masa muscular, la densidad ósea y otros tejidos. Y también a nivel mental, puesto que ayuda a regular el sistema hormonal, nervioso y más. Pero muchas personas entrenan fuerza de forma poco funcional: después de pasar el día sentados, van al gimnasio a entrenar sentados en máquinas. Es un despropósito, y además es una lástima. La cultura del gimnasio promueve a penas unos pocos ejercicios, en comparación con la infinidad de movimientos que nuestro cuerpo puede y debe hacer. Por eso trato de divulgar un entrenamiento de fuerza más humano, esto es, que realmente utiliza las capacidades del cuerpo humano de forma útil, y eso lo que debemos hacer si queremos lograr mas salud.

P: ¿Qué es moverse como un humano?

R: Moverse como un humano es honrar nuestro cuerpo. Como especie evolucionamos durante millones de años para cambiar eficazmente, para que ahora hagamos sentadillas en máquina, con calzado deportivo que limita nuestros pies y nuestro cuerpo. Moverse como un humano es mover el cuerpo para lo que este hecho, respetando su anatomía y, sobre todo, su libertad de movimiento. Moverse como un humano es utilizar las capacidades que nos hacen humanos, como la fuerza, flexibilidad, el equilibrio, la resistencia… Y también otras habilidades que en la vida actual sedentaria y estresada que nos van olvidando, como respirar bien o descansar mejor. Moverse como un humano es una alternativa al fitness o a la cultura del gimnasio tradicional, que a penas se centra en dos capacidades como la fuerza y el cardio. Debemos volver a usar nuestro cuerpo en tu totalidad para lograr su verdadero potencial.

P: Dices que hay que adquirir el hábito de moverse de forma regular al margen de la cultura del gimnasio. ¿Por qué?

R: Desgraciadamente, para muchas personas moverse es una obligación más como ir al dentista o hacer la compra. Es una lástima que una necesidad humana tan clave como moverse, que es tan clave como comer o respirar, se haya convertido en eso, en una obligación. Eso es porque pensamos en ello desde muy jóvenes desde la obligación: pocas personas se mueven desde un deseo genuino de moverse y conectar con su cuerpo. La mayoría de las personas se empiezan a mover para cambiar su imagen personal, y así empieza a forjarse una relación tóxica hacia el cuerpo y la actividad física. Gran culpable de ello es la industria del fitness, la cual no busca nuestra salud, sino que como usuarios, busca que siempre estemos insatisfechos. Así compraremos el nuevo aparato para unos glúteos grandes, o haremos el nuevo programa para abdomen marcado. El fitness no siempre es salud, y como industria se alimenta de nuestras inseguridades, la cuales se ocupan de crear y fomentar. Debemos trabajar para recuperar un hábito de movimiento más humano, más amable. No debemos movernos como una obligación más.

Creo que lo mejor que podríamos hacer como sociedad para comer y vivir mejor es volver a la cocina mas tradicional

P: ¿Qué alimentación es más adecuada en este sentido?

R: Como sociedad estamos agotados de ver dietas y corrientes alimenticias. Cada vez hay más información y sobreinformación al respecto. Esto hace que vivamos agobiados por cosas tan simples como comer. Personalmente, creo que lo mas eficiente es mirar a nuestra especie para comprobar que somos una especie omnívora, comemos de todo. ¿Eso quiere decir que el vegetarianismo o la dieta carnívora están erradas? No. A diferencia de hace millones de años que el ser humano comía aquello que tenía en su entorno para sobrevivir, actualmente la alimentación es una decisión individual. Y muchas personas toman esa decisión no solo como búsqueda de salud, también bajo ideales, ya sean ecológicos, éticos o de cualquier índole. Creo que cada persona debe decidir libremente su alimentación, siempre y cuando cubra los requisitos a nivel de nutrientes que su cuerpo necesita.

P: Así que nada de dietas, entonces...

R: En este sentido, no abogo por ninguna corriente, ni carnívoros, ni vegetarianos, ni paleos, ni keto… Lo que si enfrento radicalmente es el abuso de comida procesada e industrial, la cual es la culpable de que la mayoría de las personas tengan una mala relación con la comida, además de una salud deficiente. Es la primera vez en la historia en la que estamos sobrealimentados, pero desnutridos al mismo tiempo. Y es por culpa de la comida basura, rápida, procesada, industrial… En definitiva, toda esa comida que no alimenta ni nutre, sino que a la larga intoxica. Creo que lo mejor que podríamos hacer como sociedad para comer y vivir mejor es volver a la cocina mas tradicional, ya sea carnívora, vegetariana u omnívora. Ya es un paso muy grande para lograr más salud.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.