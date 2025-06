Sara Andrade 21 JUN 2025 - 08:30h.

En pleno boom de retiros de yoga en España, ¿en qué debemos fijarnos para escoger el que mejor se ajuste a nuestras necesidad?

Cada 21 de junio se celebra el Día Mundial del Yoga, una disciplina milenaria que vive uno de sus momentos dorados a nivel global. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que alrededor de unas cinco millones de personas en España lo practican, ya sea en casa, de forma online, o presencial en alguna escuela. A nivel mundial, la cifra podría estar rondando los 300 millones de personas. La práctica es tan popular porque es accesible a casi todos los públicos, desde niños, embarazadas, personas mayores, con dificultad de movilidad... El yoga se adapta a cada uno, y quizá ahí esté su secreto.

"Yoga significa 'unión del cuerpo, la mente y el alma' porque nos ayuda en tres niveles: físico, mental y espiritual", subraya una de las referentes en España, Xuan Lan. Actualmente, su plataforma XLY Studio mueve a muchísimas personas, al igual que todos sus eventos y retiros, donde no cabe ni un alfiler. "Aunque uno de los beneficios del yoga es que tendremos el cuerpo más bonito si lo practicamos habitualmente, ni el yoga es un deporte ni este es su objetivo. El yoga es una disciplina completa con la que podemos mejorar nuestra postura, nuestra digestión, la calidad de nuestros pensamientos, la concentración, la flexibilidad y muchas cosas más", explica en su web.

La práctica diaria del yoga permite beneficiarte de todas sus ventajas, pero en un retiro se profundiza mucho más y es una oportunidad para conocer más de cerca a un determinado profesional del yoga, comer sano, viajar (porque muchas veces los retiros se realizan fuera de España) y desconectar. Estos retiros suelen durar desde una semana, dependiendo del lugar, a dos o tres días. El precio suele ir desde los 300 euros, los más asequibles, hasta los 5.000 o más cuando se trata de retiros de lujo o implica viajar en avión al destino.

En esto tiene mucho que ver la ubicación. En el documental RESET, recientemente estrenado por la gurú del yoga, Xuan Lan, se pueden conocer algunos de los retiros de bienestar más lujosos del mundo. Uno de ellos se encuentra en España, concretamente, en Es Racó d'Artà, en Mallorca. Toni Esteve es el fundador de este rincón en plena naturaleza mallorquina que ofrece unos retiros de bienestar holístico muy especiales: desde retiros diseñados para tu sistema nervioso, hasta retiros para mujeres líderes que buscan claridad mental.

Por tanto, no solo se centran en la práctica de yoga, sino también en el bienestar a todos los niveles. Así lo hacen otras profesionales como Marietta Mouchet. Sus retiros de yoga en Bali o Kenia abarcan mucho más que la práctica de yoga, porque integran meditaciones, una buena alimentación, cuencos tibetanos, así como experiencias en el destino que suelen ser espectaculares. "¿Mi retiro favorito? Imposible elegir. Cada lugar despierta algo distinto. Bali tiene una energía única", explica Marietta en sus redes. A sus retiros acuden, sobre todo mujeres, y algunos rostros conocidos como Samantha Vallejo-Nájera o Nagore Robles.

Cómo encontrar un buen retiro

Dentro de la variedad de retiros, ¿cómo saber escoger? ¿Cómo saber que estamos en un buen retiro de yoga? La clave para Ana Lahuerta Miranda, responsable del centro Hara Yoga en Vía Augusta de Barcelona, parece estar en la profesionalidad y la vocación del profesor y su linaje. "Un retiro de yoga tiene que ser un espacio para ti, tiene que cumplir con las necesidades que tienes en mente", explica a Informativos Telecinco. Su hermana, Nieves Lahuerta Miranda, que reside en Ghana, donde hay otro centro de yoga (Acra shala yoga), fundó esta escuela en Barcelona hace 54 años. Sus retiros son mucho más focalizados en la práctica del yoga y en destinos, quizá menos comerciales,

"El programa de yoga y la comida es uno de los factores más cuidados, si la comida es buena y el programa de yoga es diverso y se adapta a lo que estás buscando, ya tienes un porcentaje de seguridad de que puede ser tu retiro", advierte. En su caso, realizan tanto retiros nacionales como internacionales, y en la mayoría están presentes la respiración, la meditación, Bhakti (cantos y música) y la relajación. "Hay que tener claro cuál es el programa, que te resuene y el lugar sea idílico para retirarte y parar", añade.

Encuentra tu estilo de yoga: estos son los más comunes

Si hay algo importante que hay que tener en cuenta es el estilo de yoga. Saber qué nivel y qué tipo de práctica se va a llevar a cabo determinará que escojas el retiro que más se ajusta a tus necesidades. El yoga tiene más de 20 estilos distintos. Quizá uno de los menos exigentes a nivel físico sea el hatha porque es tranquilo y perfecto para aquellos que se están iniciando en la práctica. El vinyasa es más dinámico y para un nivel más avanzado porque ayuda al cuerpo a tonificar. Mientras tanto, el ashtanga es otro de los más conocidos que incluye muchas secuencias y es más exigente.

En la escuela de yoga de Sant Just Desvern, Barcelona, MA•NA YOGA LOFT, se practica un estilo de yoga distinto y quizá menos escuchado. De hecho, es la primera academia de Navakaraṇa Vinyāsa. Miklos Selva y Alessandra Oram son la pareja internacional que está detrás de este proyecto también online. "Nosotros aprendimos esta práctica cuando vivíamos en Hong Kong, cuando llegamos, Alessandra decidió seguir formándose y vimos que gustaba. Navakaraṇa Vinyāsa es un método nuevo en Europa, pero siempre recomendamos antes de empezar con esta práctica venir a las de principiantes. Es muy potente, sigue la energía lunar por lo que es interesante para la mujer porque respeta su ciclo menstrual".

Desde 2019, han conseguido crear una comunidad de yoga y ofrecen retiros por todo el mundo. MA•NA - Yoga Retreats tiene varias particularidades, así lo explican ellos: "Alessandra es el foco principal de los retiros, ella ofrece su práctica, no es tanto el hotel o la ubicación, sino el yoga que hay. No hay tanta variedad de personas con tantos intereses, porque buscábamos que el yoga fuese el protagonista". Aunque también el lugar está escogido con mucho detalle y cariño. "Tiene que darnos paz, no tanto lujo".

En sus retiros, la mayoría de días ofrecen dos prácticas de yoga, comida saludable y talleres relacionados con el bienestar. "Para nosotros un retiro de yoga es focalizar en tu bienestar con la persona que conectes, con tu guía; también tiene que haber un ambiente acogedor y saludable, en nuestros caso nunca hay alcohol. Para nosotros es muy importante que sea una pausa, un momento para desintoxicarse.