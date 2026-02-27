Las personas que duermen de lado necesitan una almohada más firme que garantice una posición neutra de la columna

La función de la almohada es mantener la columna vertebral alineada mientras descansamos, y cuando esto no ocurre, pueden aparecer dolores

Dormir bien no es un lujo sino una necesidad básica. Un descanso adecuado mejora la concentración, el estado de ánimo y el rendimiento diario, además de fortalecer el sistema inmunológico. Por ello, prestar atención a la almohada que utilizamos para descansar es esencial para despertar cada mañana de una manera más saludable y reconfortante.

Como apunta Carlos Romero, catedrático de Fisioterapia de la Universidad Europea, la función de la almohada es mantener la columna vertebral alineada mientras descansamos. Cuando esto no ocurre, pueden aparecer síntomas como dolores, rigidez, dolores de cabeza y cefaleas ocasionales, molestias en los hombros y cansancio durante el día. Por eso, el experto de la Universidad Europea da una serie de claves para escoger bien nuestra almohada y poder descansar durante nuestras jornadas de sueño.

La almohada adecuada puede reducir el dolor y la rigidez de cuello

El catedrático de Fisioterapia de la Universidad Europea explica que "la elección de la almohada en base a su altura y firmeza afecta directamente a la alineación de la columna cervical durante el sueño".

Por eso, "una almohada incorrecta puede generar alteraciones y desequilibrios en la curvatura de la columna cervical durante periodos de tiempo demasiado prolongados. Y, por el contrario, la almohada adecuada puede reducir el dolor y la rigidez de cuello, y desde luego, mejorar la calidad del sueño”, asegura Carlos Romero, catedrático de Fisioterapia de la Universidad Europea.

¿Cómo debe ser la almohada idónea para evitar dolores?

El experto condiciona sus consejos a la postura a la que recurramos con más frecuencia durante el sueño, ya que resulta “determinante”.

De media, la altura óptima ronda los 10 centímetros, pensando sobre todo “en aquellas personas que duermen boca arriba y que necesitan una almohada que mantenga la columna cervical en una posición neutral.

En cuanto a aquellos que duermen de lado, conviene evitar que la almohada altere el posicionamiento normal de los segmentos vertebrales y estructuras circundantes. Si es demasiado alta, por ejemplo, puede generar una flexión lateral excesiva de cuello, causando dolor”.

Las posturas que desaconseja el experto

Por mucho que resulte complicado controlar la posición en la que descansamos cuando alcanzamos las fases del sueño más profundas, el profesor Romero desaconseja dormir boca abajo porque “obliga a mantener el cuello en rotaciones máximas durante horas, lo que puede causar rigidez y dolor cervical".

En este caso, el experto recomienda "usar una almohada muy delgada o incluso prescindir de ella”.

Rutinas constantes y evitar cenas pesadas antes de ir a la cama, claves para un descanso óptimo

Por último, el experto de la Universidad Europea recuerda la importancia de mantener una correcta higiene del sueño “y eso pasa por erradicar los hábitos que impactan negativamente en la calidad del descanso, como la exposición a la luz artificial o el uso pantallas antes de dormir".

Además, el catedrático de Fisioterapia de la Universidad Europea recuerda y explica que "se deben establecer rutinas constantes y evitar cenas pesadas antes de ir a la cama. Un ambiente oscuro y tranquilo contribuye a regular el sueño y prevenir trastornos”.