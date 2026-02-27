Juan Arcones 27 FEB 2026 - 07:15h.

Scream cumple 30 años y regresa a los cines con una nueva película que recupera al asesino enmascarado que hizo historia

El polémico despedido de Melissa Barrera de la película, protagonista de las dos anteriores entregas, ha dividido por completo a los fans

La saga ‘Scream’ es una de las más reconocidas del cine del terror. Wes Craven no solo revolucionó el género, sino que ayudó a que ese tipo de películas regresaran a la cartelera con fuerza. Sus personajes eran diferentes a los de otras sagas. Porque ahora son fans del cine de terror y conocen las ‘reglas' para sobrevivir (no tener sexo, no beber, no decir “volveré”…), pero en los de esta mítica saga el humor estaba muy presente y el giro de hacer un inicio con potencia, matando contra todo pronóstico a la que pensaba el público que iba a ser la protagonista, supuso un antes y un después.

Ahora, treinta años después, nos llega la séptima entrega, llamada directamente ‘Scream 7’, y llega con polémica. Porque en 2022 se inició una nueva trilogía, con Melissa Barrera y Jenna Ortega como protagonistas. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, responsables de ‘Noche de bodas’, se encargaron de dirigir las dos primeras, actualizando la saga, creando nuevas reglas, e incluso llevando la sexta entrega hasta New York. Pero cuando Melissa Barrera se posicionó en sus redes contra los abusos de Israel en Palestina, Hollywood le dio la espalda, despidiéndola de la séptima entrega.

Jenna Ortega también se fue, alegando problemas de agenda con el rodaje de la temporada 2 de ‘Miércoles’. Y, tras muchas vueltas, Kevin Williamson, guionista de la primera entrega (y también de la segunda y de la cuarta), se acabó sentando en la silla del director, con el regreso de Neve Campbell, e incluso el de Matthew Lillard, uno de los asesinos de ‘Scream’ junto a Skeet Ulrich. Y aunque la polémica sobrevuele por encima de la nueva entrega, sigue siendo una de las sagas de terror más rentables y culturalmente relevantes de la historia del género.

'Scream' no se iba a llamar así

Poca gente recuerda que, originalmente, la película iba a llamarse ‘Scary Movie’, título que luego recogió la parodia protagonizada por Anna Faris y Regina Hall (que estrenará su sexta entrega este año). De hecho, el cambio a ‘Scream’ se lo tenemos que agradecer a Michael Jackson, que sacó por aquellos años una canción del mismo nombre junto a su hermana Janet, y fue escucharla los productores y decidir que ese sería un título mejor para su película de miedo.

Pero ‘Scream’ no solo destacó por su humor meta o por matar a su supuesta protagonista a los 15 minutos de metraje (una idea que ya explotó el maestro Alfred Hitchcok en ‘Psicosis’), sino por tener un reparto repleto de caras poco conocidas, algo que conectó perfectamente con el público. Salvo Courteney Cox, que acababa de estrenar una pequeña sitcom en la NBC llamada ‘Friends’, el resto del reparto era parte de esa generación X que estaba empezando a despuntar. Y es que esta película fue una forma perfecta de ‘matar’ a dicha generación y dar paso a la siguiente. Porque ‘Scream’, sin lugar a dudas, es una película de culto de los millenials.

La película además está repleta de referencias al mundo del terror. Por ejemplo, cuando los padres del personaje de Casey (Drew Barrymore) llegan a la casa y ven que algo no va bien, el padre le pide a la madre que vaya a casa de los McKenzies. La misma frase que Jamie Lee Curtis le dice a los niños que cuida en ‘La noche de Halloween’ cuando les persigue Michael Myers. Incluso Wes Craven, el director, aparece como conserje en el instituto, vestido con el mismo jersey que Freddy Krueger, villano de ‘Pesadilla en Elm Street’, que también dirigió el propio Craven.

“Nunca pensé que ‘Scream’ sería un éxito. Yo solo quería un trabajo” - Kevin Williamson, creador de la saga. telecinco.es

Y eso que la película no fue un gran éxito al principio, pero gracias al boca oreja, pasó de comenzar de una manera un tanto dubitativa a convertirse en una de las películas más taquilleras del cine de terror, siendo uno de los ejemplos de la rentabilidad más claros que puede dar este género. Porque de un presupuesto de 14 millones consiguió recaudar más de 170 millones de dólares, manteniéndose aún hoy en día como la más taquillera de la saga.

“Nunca pensé que sería un éxito”, ha contado el guionista Kevin Williamson, encargado de dirigir la última entrega. “Yo solo estaba intentando conseguir un trabajo. Trataba de escribir un guion que llamara la atención de Hollywood lo suficiente como para que me contrataran para otra película”. Y la jugada le salió redonda porque, como ha contado en muchas ocasiones, escribió el guion de ‘Scream’ en solo tres días, inspirándose vagamente en una serie de asesinatos reales ocurridos en Florida, cometidos por Danny Rolling, conocido como el ‘Destripador de Gainesville’. Este asesinó brutalmente a cinco estudiantes universitarios en Gainesville, Florida, en agosto de 1990.

Así que, 30 años después, seguimos alabando una película que revolucionó el género, y que podría haber sido muy diferente. O incluso no salir adelante (Wes Craven admitió que rechazó dirigirla al considerarla demasiado violenta, pero que acabó aceptando porque sus fans no dejaban de decirle que su mejor película era precisamente una más violenta, ‘Las colinas tienen ojos’). Incluso la propia Neve Campbell estuvo a punto de no hacerla, pero también aceptó al enterarse de que su compañero en ‘Jóvenes y brujas’, Skeet Ulrich, era uno de los protagonistas. Todos los elementos fueron uniéndose poco a poco hasta terminar en ese clásico de culto que ahora estrena su parte siete. ¿Estará a la altura Kevin Williamson dirigiendo una saga que él mismo creó? Lo sabremos a partir del 27 de febrero.