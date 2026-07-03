Carlos Plá Valencia, 03 JUL 2026 - 05:30h.

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Un terrible accidente en una carrera en Portugal le dejó en silla de ruedas cuando su carrera comenzaba a despegar, después de dos años de dura rehabilitación Carlos ya compite en rallies

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El 2 de julio de 2023 la vida de Carlos Tatay dio un giro dramático. Cuando rodaba a 260 kilómetros por hora en el trazado portugués de Portimao durante el Europeo de Moto2 del Junior GP, Carlos perdió el control de la moto y sufrió un grave accidente.

Después de ser trasladado de urgencia al Hospital de Faro, el joven piloto fue intervenido de urgencia y aunque su vida no corría peligro, sufrió una lesión completa de médula que le dejó en silla de ruedas.

A partir de ahí comenzó un duro proceso de rehabilitación durante cinco meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde realizaba más de 7 horas diarias de trabajo físico con fisioterapeutas para reactivar la movilidad.

Dos años después del diagnóstico que le indicaba que no volvería a caminar, gracias a su esfuerzo y a la ayuda de profesionales, Carlos ha compartido en sus redes sociales sus avances caminando con la ayuda de un andador. "Han sido años de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Hay que adaptarse, aceptar la nuevo situación y a partir de ahí empezar a construir y buscar lo que me hace feliz", explica Carlos Tatay.

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Vuelta a la competición

Después de conseguir el reto de volver a ponerse de pie y dar sus primeros pasos, este joven luchador, quería seguir creciendo y volver a competir en una prueba de motor. Debido a su lesión, Carlos ya no podía volver a subirse a una moto, pero su lesión sí que le permitía meterse en un coche de competición. Comenzó con un kart que adaptó a su nueva situación junto a unos amigos el pasado mes de febrero y la progresión fue muy rápida. "Comencé a competir en Rally Raids en el campeonato de España", explica Carlos, que en julio ya corrió una prueba del mundial de esta categoría.

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Con la ayuda de Albert Lloverá, el primer piloto en competir en el campeonato del mundo de rally con movilidad reducida tras obtener una licencia para competir contra rivales sin ningún tipo de discapacidad, Carlos consiguió su primer podio. "Lo que quiero es seguir compitiendo, seguir haciendo kilómetros y continuar disfrutando del deporte del motor", afirma.

El sueño del Dakar

Con el afán de superación que ha marcado toda su vida, Carlos no quiere quedarse parado y sigue superando etapas para conseguir su próximo sueño, competir en el Dakar, el rally más famoso y más duro del mundo. "Estamos trabajando para conseguirlo. Es un objetivo complicado y tenemos que unir fuerzas para competir. Para poder participar en una prueba como esta son necesarios los patrocinadores", explica.

Unos patrocinadores que ya están cerca, después de hacer un llamamiento en redes sociales para alcanzar la cifra de 500.000 seguidores en Instagram. Una cifra mágica, que hace unas semanas parecía imposible, pero que ahora está a poco más de 10.000 seguidores de conseguirla. "El objetivo es competir en el Dakar en 2028. Para ello hay que preparar 2027, entrenar duro y participar en rallies como el de Marruecos", explica.