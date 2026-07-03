Jorge Bergantiños 03 JUL 2026 - 04:30h.

Por Viveiro pasan artistas y bandas de talla mundial como Iron Maiden, Marilyn Manson, Limp Bizkit o The Sabaton

La edición número 21 del festival dejará un impacto económico en la zona de más de 40 millones de euros con más de 140.000 asistentes

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Viveiro, LugoEl Resurrection Fest se celebra desde el 1 julio en Viveiro, lugar que se convierte en el epicentro del rock mundial. Se esperan, hasta el 4 de julio, cerca de 150.000 personas llegadas de 40 países a la localidad lucense de 15.000 habitantes. Este viernes, destaca el regreso de Iron Maiden al festival.

Una cita que cada año, salvo 2020 y 2021 en los que la pandemia obligó a cancelar el evento, reúne a estrellas internacionales del metal, el hardcore, el rock y el punk. Esta edición número 21 cuenta con artistas y bandas de la talla de Iron Maiden, Marilyn Manson , A Day to Remember, Sabaton, Anthrax, Trivium, Mastodon, entre otras.

En total cerca de un centenar de bandas repartidas en cuatro escenarios, en una programación que destaca por la mezcla entre referentes ya consolidados con bandas emergentes. Una característica que destaca el público cada año al acudir en masa, en Celeiro debutan en estos cuatro días más de cincuenta artistas. Los organizadores esperan consolidar la cifra del año anterior que se estableció en más de 140.000 visitantes en un vigésimo aniversario para la historia.

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La vuelta de Iron Maiden o el debut de Limp Bizkit, son dos de las actuaciones más esperadas. En el caso de los estadounidenses, su puesta en escena en Viveiro será este viernes 3 a las 23:10 de la noche y las entradas diarias están agotadas para la ocasión desde hace más de cuatro meses. La expectación que desprenden no es para menos, es cada año el grupo más votado en las encuestas de la organización. Por otro lado, el regreso diez años después de los británicos tendrá lugar el jueves a las 20:50 horas. El plato fuerte del primer día será un clásico de las noches del “Resu” , Los suecos de Sabaton, con su habitual indumentaria militar que recrea elementos bélicos.

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El impacto económico del Resurrection Fest

Casi un mes antes, durante la primera semana de junio, los operarios comenzaron a levantar el lugar, donde tres semanas después más de 140.000 personas van a disfrutar de cuatro días de 48 horas de música en directo. Unas 600 personas han trabajado en el montaje y forman parte de los 1.500 empleos directos que moviliza el evento.

Además, los sectores de la comarca e incluso de toda la provincia como por ejemplo restauración, hostelería, transporte o seguridad suponen 4.000 empleos indirectos más, siendo uno de los motores económicos del verano en A Mariña. En total, se espera un retorno mediático de más de 60 millones de euros y un impacto en la economía de la zona de más de 40 millones de euros.

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Ambiente cívico de convivencia

Este festival destaca por un estilo de música extrema que convive con un ambiente familiar y de convivencia entre mayores y pequeños. De hecho, existe una iniciativa llamada Resukids, donde los niños y niñas de entre 4 y 12 años, “puedan vivir el festival a su manera mientras sus padres, madres o acompañantes disfrutan también de la programación.” según explican desde la organización. En la era donde más se apuesta por la conciliación en las familias, esta es una actividad pensada para ello.

Para los habitantes de Viveiro y alrededores, acostumbrados desde hace varias décadas al festival, estos días dejan de ver a los habituales turistas que acuden a la costa en busca de un refugio del calor y de playas naturales, para ver a gente vestida con camisetas negras y chalecos repletos de parches. Disponen de abonos reducidos para los empadronados en el municipio y es el año en el que más se han vendido, el Resu ha conquistado a los que lo vieron crecer delante de sus casas.