Marta Egea 18 AGO 2026 - 20:00h.

La ropa comunica mucho antes incluso de que una persona hable y según el tipo de prendas que se lleven pueden decir una cosa u otra de uno mismo

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Antes de siquiera saludar, la ropa ya ha empezado a hablar de ti. Puede que no sea algo exacto, ni universal, ni justo, pero sí es poderoso. Una americana estructurada puede sugerir autoridad. Un vestido fluido puede transmitir cercanía. Un total look negro, puede leerse como sofisticación, distancia o seguridad. Unas zapatillas limpias pueden decir que se es moderno y se busca la comodidad, sin embargo, unas zapatillas desgastadas, descuido. Todo va a depender de la combinación y de los códigos culturales que se compartan.

La moda no es solo estética. También es comunicación no verbal. Al igual que la postura, la mirada o el tono de voz, las prendas nos ofrecen pistas sobre cómo queremos presentarnos ante los demás. En ocasiones se hace de forma consciente: nos vestimos de una manera concreta para diferentes situaciones y según lo que queramos transmitir, otras, el mensaje aparece sin pensarlo demasiado.

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El problema es que la ropa siempre comunica algo: puede ser bueno o malo, incluso cuando no se quiere comunicar nada. Por eso, aprender a leer las prendas no quiere decir vestirse para agradar a todos, sino vestirse con intención según el mensaje que se quiere proyectar.

La ropa como primera impresión

La primera impresión no se construye solo con la cara o la actitud. La ropa, el peinado, el maquillaje, los accesorios y el cuidado general forman parte de esa lectura inicial que los demás hacen de nosotros. En cuestión de segundos, una persona puede interpretar si alguien parece formal, creativo, accesible, distante, seguro, clásico, atrevido o descuidado.

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Esto no quiere decir que esas percepciones siempre sean las correctas. De hecho, pueden estar llenas de juicios. Pero existen. La ropa funciona como una especie de atajo visual: ayuda al cerebro a ordenar rápidamente la información que recibe. Por eso, es tan importante en entrevistas, reuniones, citas, eventos, presentaciones o cualquier situación en la que la imagen tenga peso.

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Evidentemente, una prenda no puede definir quién se es, pero sí que puede condicionar cómo te pueden recibir.

¿Qué pueden transmitir las prendas de ropa?

Siluetas estructuradas

Las prendas con estructura suelen comunicar firmeza. Blazers, americanas, trajes, chalecos sastre, abrigos rectos, hombreras marcadas o camisas de tejidos con cuerpo tienden a crear líneas más definidas. Visualmente, ordenan la figura y aportan más presencia.

Por eso, suelen asociarse con autoridad, profesionalidad y seguridad. No hace falta llevar un traje rígido para conseguir ese efecto: una americana bien cortada o una camisa blanca impecable ya pueden transmitir la sensación de que la persona tiene control sobre su imagen y sobre el mensaje que se quiere proyectar.

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Blazer

La blazer es una de las piezas que más puede transformar un conjunto. Sobre una camiseta blanca, eleva el look; con vaqueros, aporta profesionalidad; con un vestido, añade estructura; y con un pantalón de pinzas refuerza una imagen más ejecutiva.

Además, cada tipo de blazer comunica algo diferente: una entallada y negra puede ser más formal, una oversize transmite modernidad relajada, una de lino habla de naturalidad y una con hombreras marcadas proyecta más fuerza. Es una prenda esencial porque permite modular el mensaje sin cambiar el armario por completo.

Prendas fluidas

Las prendas fluidas transmiten una imagen más suave y accesible. Vestidos con caída, blusas ligeras, pantalones palazzo, faldas midi con movimiento o camisas de tejidos como lino, seda o viscosa pueden comunicar comodidad, sensibilidad y naturalidad.

No imponen tanto como una prenda estructurada, pero pueden resultar muy elegantes si tiene buen corte y buena caída. Su principal riesgo es que, si el tejido no acompaña o la prenda está arrugada, pueden pasar de aparecer relajadas a transmitir descuido.

Ropa ajustada

La ropa ajustada llama la atención sobre la silueta y puede transmitir seguridad, presencia corporal o control del propio estilo. Sin embargo, también es uno de los códigos más delicados porque depende mucho del contexto.

Un vestido entallado puede resultar elegante en un evento, pero demasiado llamativo para una reunión profesional. La clave está en equilibrar: si una prenda marca mucho el cuerpo, conviene compensarla con otra más amplia, más estructurada o más sobria.

Oversize

La ropa oversize comunica comodidad, actualidad y una cierta despreocupación estudiada. Americanas amplias, camisas grandes, pantalones anchos o abrigos de volumen generoso pueden proyectar seguridad y estilo.

Sin embargo, cuando las proporciones no están cuidadas, el efecto puede volverse en contra y parecer descuido: necesita equilibrio, buenos tejidos y alguna línea visual que ordene la silueta.

Vaqueros

Los vaqueros comunican naturalidad, comodidad y cercanía, pero no todos transmiten lo mismo. Un vaquero oscuro, recto y sin rotos puede funcionar incluso en entornos profesionales informales, sobre todo si se combina con una camisa y un blazer. Sin embargo, un vaquero desgastado, roto, demasiado bajo o excesivamente ajustado transmitirá un código más relajado.

Prendas deportivas

La ropa deportiva puede transmitir dinamismo, comodidad y una vida activa, pero también puede leerse como una falta de adecuación si aparece en un contexto que exige más formalidad.

La diferencia está en el acabado y en la combinación: una sudadera minimalista con abrigo estructurado puede parecer urbana y actual, mientras que un conjunto completo de gimnasio puede sugerir que la persona no ha cambiado de contexto.

Camisa blanca

La camisa blanca es una de las prendas más asociadas al orden visual. Transmite limpieza, claridad, profesionalidad y una elegancia neutra que funciona en muchos contextos.

Su único riesgo es parecer demasiado seria o impersonal si se combina de forma rígida, por eso puede suavizarse con vaqueros oscuros, accesorios cálidos, pantalones fluidos o mangas ligeramente remangadas.

Accesorios

Los accesorios son los que terminan de definir el mensaje de un conjunto. Un bolso estructurado puede elevar prendas sencillas, un cinturón ordena la silueta, unos pendientes grandes pueden aportar personalidad y un reloj clásico comunica sobriedad.