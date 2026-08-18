Puri Ruiz 18 AGO 2026 - 20:15h.

El entrenador, casado desde 1989 a pesar de ciertos rumores de infidelidad que afectaron a la pareja hace años, tiene dos hijos que ya hacen sus propias vidas

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Cuando se inicie la próxima temporada de la Liga, algo habrá cambiado: volverá a estar José Mourinho entre nosotros. El entrenador es, también, la sal de las ruedas de prensa, y su particular forma de interactuar promete volver a regalar momentazos. Eso sí, detrás del personaje que vemos en el banquillo está la persona: una persona que lleva casi 40 años unido a su mujer y que ha formado una familia a a la que adora, y cuyos apodos lleva tatuados en la muñeca. Estas son, una por una, las personas favoritas del, por segunda vez, entrenador del Real Madrid.

Tami, la mujer a la que conoció cuando eran adolescentes

A Matilde Faria, la esposa de José Mourinho, todos la llaman cariñosamente Tami. Se conocieron cuando eran adolescentes, y se casaron en 1989. Llevan, pues, 37 años de matrimonio empañado por más de una crisis derivadas de supuestas infidelidades por parte del entrenador: en 2019, ‘El Mundo’ recogía que Mourinho iba por primera vez sin anillo de casado y que circulaba desde hacía un año el rumor de la existencia de una amante inglesa. No era el primer medio ni el último que hablaba de ello: ‘The Sun’ publicó unas fotos suyas junto a una presunta amante, Prue Carter Robinson, con la que habría mantenido una relación paralela durante ocho años.

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Al margen de los problemas dentro del matrimonio que algunos medios han revelado, José y Tami siguen juntos. Ella ha sido embajadora de buena voluntad del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para luchar contra el hambre en el mundo.

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Matilde Mourinho: una diseñadora de joyas para ‘celebrities’

“Mi hija se mudó a Barcelona cuando tenía un mes de vida”, explicaba Mourinho recientemente en una entrevista a ‘Vanity Fair’. En Barcelona, la ciudad del equipo en el que comenzó y que hoy es su gran rival, pasó “cuatro años maravillosos”. Tita, apodo por el que se conoce a Matilde Mourinho, vivió su primera infancia en la Ciudad Condal y su adolescencia en Madrid. En realidad, ha ido viajando junto a él, como el resto de su familia: ha estado en once colegios distintos, aunque confesó en una entrevista concedida a un medio británico que “mis padres siempre lograron que todo pareciera normal”. Nacida a finales de 1996, la hija mayor del entrenador, de 29 años, se casó en 2024 en la finca que su padre posee en Azeitão con el consultor inmobiliario Danny Graham.

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En lo que respecta a su profesión, se interesó por el diseño de joyas después de formarse, primero, en el London College of Fashion y, después, en el Condé Nast College of Fashion & Design, donde cursó un máster. Hoy está al frente de la firma Matilde Jewellery, que apuesta por la sostenibilidad y se aleja de “los terribles efectos sociales y medioambientales de la industria tradicional de la joyería”. Entre las famosas que las han lucido en alguna ocasión se encuentran Kylie Minogue, Thandie Newton y Kate Hudson.

José Mário Mourinho: tras los pasos de su padre

El hijo menor de Mourinho, de 26 años, nació en Barcelona, comparte con su padre nombre y apellido y, como el resto de la familia, tiene su propio apodo, Zuca. También, como su padre, quiso dedicarse al fútbol, aunque tras su paso por el Fulham, de la Premier inglesa, poco más se conoce de su carrera como deportista. Sí sabemos que ha colaborado en el equipo técnico de su padre cuando entrenaba al Manchester, haciendo ciertos informes y análisis. De hecho, su padre llegó a decir entonces: “Les dije a mis asistentes que les iba a quitar el puesto”. Hoy, José Mário mantiene un perfil bajo, pero si tenemos en cuenta que es la tercera generación de futbolistas-entrenadores… no nos sorprendería en absoluto que pronto le hiciera sombra a su propio padre.