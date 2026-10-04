Sara Andrade 04 OCT 2026 - 08:30h.

Begoña Pérez, más conocida como La Ordenatriz, da sus claves para hacer una mudanza: desde hacer una lista de cosas pendientes hasta la estancia que hay que poner más atención

5 consejos para reducir gastos al mudarte de una gran ciudad a otra más pequeña

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¿Se puede realizar una mudanza sin estrés? Depende, te dirán muchos, pero lo cierto es que lo más normal es que haya nervios y un desgaste físico y emocional los días previos a la mudanza y los días en los que trasladamos nuestra casa a cuestas. Porque cambiar de vivienda no es solo trasladar nuestros objetos personales de un lugar a otro, sino algo así como "empezar de nuevo" en un lugar; es, en definitiva, un cambio vital, como también lo es un nacimiento, la llegada de una mascota, un duelo, la vuelta a la rutina, o la llegada o la partida para un viaje. Estos pequeños o grandes cambios vitales nos piden orden, y cada uno requiere de unos pasos y consejos que vas a encontrar a continuación. Hemos consultado para conocerlos a una de las mayores expertas en orden de España, la Ordenatriz o Begoña Pérez, quien, además, acaba de publicar 'Contigo en cada cambio' (Planeta, 2026), un libro lleno de consejos para poner orden en tu vida.

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Cómo hacer una mudanza, según la Ordenatriz

Lo primero que asegura es que una mudanza no puede hacerse en un día, hay que tener cierta previsión. En este sentido, si no es una mudanza repentina convendría ponernos en marcha -si es posible- con una antelación de un mes. Quizá tengas las suerte de contar con una empresa de mudanzas para el traslado de objetos pesados, en ese caso, asegúrate de que tengan seguro por si se rompe algo en el traslado. Por otro lado, conviene hacer una lista con todo lo que tienes pendiente. "Todo lo que puedas adelantar será bueno para evitar la ansiedad del cambio. Aconsejo también hacer un calendario hacia atrás, partiendo del día de la mudanza y marcando todo lo que quieres hacer en las semanas previas".

Y, ¿qué hacemos si hay obras? Pues revisar bien el calendario para que no coincida. No hay nada más caótico que llegar a una casa donde haya personas trabajando o polvo. "Si no es posible basta con que planifiques aquellas estancias donde sí vayas a poder instalarte y aquellas cosas que sí podrás desempaquetar". Por otro lado y no menos importante, hay que limpiar la nueva casa. Con suerte no tendrá que ser muy profunda, pero si no es el caso, mejor hacer también una lista con los productos que se necesitan y las necesidades de limpieza que hayan en la vivienda.

Entre sus imprescindibles de limpieza -muy conocidos por sus seguidores que ya superan los dos millones en Instagram- destacan también dos: la conocida fórmula mágica, un potente desengrasante elaborado con agua, jabón en escamas y amoniaco, y la fórmula olor, diseñada para neutralizar los malos olores de manera rápida y eficaz. Más que simples recetas, ambas reflejan una manera de entender el hogar basada en el sentido común y el aprovechamiento inteligente de recursos sencillos. Los productos son solo una parte de la ecuación. Saber con qué limpiar importa tanto como entender cómo hacerlo; por eso, junto al kit imprescindible del armario de limpieza, La Ordenatriz nos explica los diez principios para convertir la limpieza y el orden en un hábito sostenible que sirven también para una mudanza. Son los siguientes:

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Ordena antes de limpiar Empieza por lo que más te incomoda Da un lugar a cada cosa Adapta el orden a tu etapa vital Trabaja por zonas concretas de la casa Evitar el "luego lo hago" Terminar las tareas. No hacerlo aumenta la carga mental Focalizar y no saltar de una tarea a otra Descarta lo que ya no necesites Aprovecha que llegas a un nuevo hogar para mejorar hábitos de orden

La cocina: la parte fundamental en una mudanza

Si hay una estancia que merece ser vista al detalle para la Ordenatriz es la cocina. "Creo que la cocina es fundamental. Hay que quitarla el último en origen y ponerla el primero en destino. Es el alma de la casa y si te quieres tomar un café, debe estar lista", explica a la web de 'Informativos Telecinco'. En su caso, una maleta donde puedas llevar lo esencial para ti y que no tengas que rebuscar en cajas.

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Otra de las premisas es saber desprenderse de las cosas, un paso que aprendió de Marie Kondo. "Al principio pensé que estaba loca, pero ahora creo que este consejo tiene todo el sentido. Ella lo que propone cuando nos desprendemos de algo es darle un abrazo y agradecerle su uso. Es decir, que nos despidiéramos de forma simbólica. Aquí en España somos menos espirituales, pero creo que es útil hacerlo. Es bueno dejar ir algunos objetos para estar en paz. Además muchas veces si algo no nos lo hemos puestos en 10 años, seguramente ya no nos lo vayamos a poner. En ese caso lo mejor es donarlo". Este paso nos puede hacer reflexionar a la hora de acumular ropa, por ejemplo, en casa. Ella opina que no tiene demasiado sentido estar comprando cada semana ropa si no nos la vamos a poner y la vamos a acumular.

Otro de los consejos es si tenemos un hobby, preparar la estancia para que este ocupe su lugar: un pequeño gimnasio, una biblioteca, el espacio donde irán los juguetes de los niños, un piano, una máquina de coser, etc. "Además, pienso que es importante apuntar en una libreta aquello que espero de esa casa, qué voy a hacer allí, qué voy a cambiar, qué voy a disfrutar, qué voy a vivir... Es bueno proyectar lo que queremos en ese nuevo hogar".

"Si tienes niños pequeños o mascotas, es mejor que el día de la mudanza, o por lo menos las horas destinadas a ella, estén con otras personas"

El día de la mudanza: los imprescindibles

Ya sabemos los pasos previos, pero ¿qué podemos hacer el día de la mudanza para que no sea un caos? "Si tienes niños pequeños o mascotas, es mejor que el día de la mudanza, o por lo menos las horas destinadas a ella, estén con otras personas. Pide ayuda a familiares o amigos para que se hagan cargo. Como decía, también es útil tener una maleta de supervivencia. Yo, por ejemplo, no puedo vivir sin mis cremas. Lleva también la documentación importante, los cargadores del móvil y objetos que para ti sean de valor, además de las llaves de la casa y de tu vehículo".

Añade, además, en su lista de imprescindibles una botella de agua para no deshidratarse, una caja de herramientas, cinta de embalaje, un recambio de ropa completo, ropa de cama y toallas para la primera noche y productos básicos de aseo. "También me parece importante seguir un orden a la hora de abrir las cajas. No debemos dejar todas las cajas desperdigadas. Sigue la regla de una estancia a la vez, es decir, desembalar las cajas que vayan en cada estancia. Si sois varios, dividios el trabajo", señala.

Y, por último, darte la oportunidad de disfrutar de tu nuevo hogar. "Hay mucho por hacer, lo sé, pero aprovecha la oportunidad para organizar tu casa a tu gusto, probar cosas nuevas con la decoración y sentirte feliz por comenzar una nueva vida".