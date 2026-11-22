Candela Hornero Madrid, 22 NOV 2026 - 19:30h.

Desde hace meses, el presidente del Gobierno luce una sencilla pulsera roja en su muñeca derecha cuyo significado podría ir más allá de lo puramente estético

El análisis de la vestimenta de Pedro Sánchez y Núñez Feijóo en el debate: del color de las corbatas a los trajes elegidos

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En sus apariciones públicas, Pedro Sánchez suele mantener una imagen muy reconocible, marcadsa por los trajes y las corbatas o por un conjunto de camisa y pantalón vaquero en ambientes más relajados. De hecho, este fue el estilismo que lució durante su entrevista en 'La Revuelta'. Una imagen tan habitual que incluso Candela Peña decidió acudir también vestida con un vestido vaquero, al imaginar que probablemente el presidente aparecería con este look.

Pero, más allá de la ropa, hay otros complementos que últimamente no pasan desapercibidos. Uno de ellos es una sencilla pulsera roja que lleva desde hace tiempo en la muñeca derecha y que se ha convertido en uno de sus accesorios más habituales. A ella se suman sus originales calcetines, con estampados y diseños de lo más variados.

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Ha lucido esta pulsera en numerosas ocasiones y en escenarios muy diferentes. Se le ha podido ver con ella durante entrevistas en medios de comunicación, encuentros con otros dirigentes internacionales y también en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados. La ha llevado, por ejemplo, en sus conversaciones con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Uruguay, Yamandú Orsi, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski. También estaba presente durante el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo organizado por la Academia de Televisión y en la pasada XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

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¿Qué puede significar la pulsera roja de Pedro Sánchez?

Se trata de una pulsera fina, de color rojo y aparentemente confeccionada con hilo. Su aspecto recuerda al conocido hilo rojo tibetano de la suerte, un amuleto relacionado con distintas tradiciones espirituales al que se atribuyen propiedades protectoras. Según estas creencias, llevarlo ayuda a alejar las malas energías y atraer bendiciones. También se asocia con la protección frente al mal de ojo, la envidia y las influencias negativas del entorno.

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Ha llamado mucho la atención también que la lleve colocada en la mano derecha. Y es que en este tipo de tradiciones el lugar en el que se coloca la pulsera tiene un significado. La muñeca izquierda se relaciona con la recepción de energías, mientras que la derecha se vincula con la acción y la proyección hacia el exterior. Por eso, llevar un hilo rojo en esta última se interpreta como una forma de proyectar energía y protección hacia los demás. Su diseño recuerda también a las conocidas pulseras de los siete nudos, aunque la del presidente presenta un aspecto más sencillo, sin nudos visibles.

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El color tampoco pasa inadvertido. El rojo es uno de los tonos más identificativos del PSOE, el partido que lidera Sánchez, por lo que su presencia en un complemento que lleva de manera recurrente también puede recordar a los colores de la formación socialista.

Lo cierto es que no se conoce el motivo por el que Sánchez ha incorporado este complemento a su vestuario. Lo que sí es evidente es que se ha convertido en un accesorio habitual en sus apariciones públicas. El presidente ya lucía esta pulsera en marzo de 2025 y volvió a hacerlo durante la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en junio de ese mismo año.

Sus calcetines estampados, otro de sus complementos más llamativos

Pero la pulsera roja no es el único detalle que permite fijarse en los complementos de Pedro Sánchez. El presidente también ha demostrado en distintas ocasiones que no renuncia a introducir un toque de originalidad en su vestuario a través de los calcetines.

Aunque suelen quedar parcialmente ocultos bajo el pantalón, algunos de sus diseños han llamado la atención en sus apariciones públicas. Los ha lucido de distintos colores y con estampados muy variados. Durante su conversación con el presidente brasileño, por ejemplo, llevaba unos calcetines granates con lo que parecen unos lunares. En otra ocasión, durante una entrevista con Carlos Franganillo, optó por un modelo de rayas en diferentes tonalidades de marrón; y en la entrevista con

Tampoco faltan los diseños más originales. El pasado mes de septiembre, Pedro Sánchez sorprendió con unos calcetines estampados con bicicletas durante su participación en un foro celebrado en la Universidad de Harvard.