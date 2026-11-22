Marta Egea 22 NOV 2026 - 20:00h.

El también llamado efecto umbral no es un problema de memoria, sino una consecuencia de cómo organizamos mentalmente las acciones y los diferentes contextos del día

Trabajar más de 9 horas seguidas reduce tu rendimiento al nivel de alguien que no ha dormido: el estudio que deberían leer todos los jefes

Compartir







MadridUna escena muy común es levantarse para ir a la cocina sabiendo perfectamente lo que se quiere hacer. Cruzar la puerta, mirar alrededor y, de repente, olvidar a qué habías ido. Después de unos segundos intentando recordarlo, se vuelve sobre los propios pasos y, casi por arte de magia, la idea vuelve.

Esto podría parecer una simple distracción, pero la psicología lo describe como un fenómeno llamado “efecto umbral” o “síndrome de la puerta”, donde determinados cambios de contexto, como pasar de una habitación a otra, pueden hacer que la información que se tenía activa unos segundos antes resulte temporalmente menos accesible.

El cerebro no guarda el día como una película

Aunque se sienta que el día pasa de forma continua, la memoria tiende a dividir lo que se vive en pequeños acontecimientos. Preparar el desayuno puede ser un evento, salir de casa, otro. Llegar al trabajo, empezar una reunión o entrar en una tienda también pueden funcionar como pequeños cambios de escena.

Los especialistas en cognición denominan estas transiciones como límites de eventos. Cuando cambia de manera significativa el lugar, la actividad, las personas presentes o aquello que se están intentando conseguir, el cerebro actualiza la representación mental de lo que está pasando. Una puerta es una señal especialmente clara.

PUEDE INTERESARTE Estirarse antes de correr puede ser contraproducente: los fisioterapeutas ahora recomiendan otra práctica

Entonces aparece otra situación muy familiar. No conseguir recordar lo que se buscaba, pero al volver al lugar de dónde se salió, nada más entrar, automáticamente se recuerda aquello que se quería hacer. La memoria depende en parte del contexto. Lugares, objetos y situaciones pueden funcionar como pistas que facilitan cierta información. Al regresar al lugar en el que apareció originalmente la intención, volvemos a encontrarnos con alguna de esas señales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por eso, también se puede encontrar en una habitación buscando algo, distraernos con otro objeto y recordar de nuevo cuál era la intención al ver aquello que se estaba haciendo antes de levantarnos. Es una especie de vuelta al escenario anterior.

No hace falta una puerta física

El nombre puede resultar muy gráfico, pero este fenómeno no parece limitarse exclusivamente a atravesar una puerta. Lo importante es el cambio de contexto. Se puede experimentar algo parecido cuando se cambia de aplicación en el ordenador, se deja una tarea para empezar otra, se recibe una llamada mientras que se estaba haciendo algo o se pasa bruscamente de una conversación a otra.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Incluso imaginar mentalmente un cambio de estancia puede modificar la accesibilidad de cierta información, algo que encaja con la idea de que el cerebro organiza la experiencia en acontecimientos separados y no únicamente según las paredes físicas que nos rodean.

Esto explica una versión moderna de este síndrome de la puerta que posiblemente resulte todavía más conocida: desbloquear el móvil para hacer algo y, treinta segundos después, no acordarse de qué aplicación se quería abrir.Una notificación puede haber captado la atención, haber entrado en otra conversación y la intención inicial ha quedado desplazada. Esta “puerta” también puede ser digital.

La multitarea hace que el olvido tenga todavía más papeletas

El típico “¿a qué venía yo?” también aparece con más facilidad cuando ya se tienen demasiadas cosas activas. Se está haciendo la comida, pensando en un correo, escuchando un mensaje de voz y recordando que se tiene que poner una lavadora. De repente, se decide ir al dormitorio a por algo. La intención de coger dicho objeto tiene que competir con todo lo demás.

Si durante el trayecto llega una notificación o alguien pregunta algo, todavía es más fácil que pierda prioridad. No es que la memoria se haya deteriorado en cinco segundos. Simplemente que la atención tiene límites y no toda la información puede mantenerse igualmente accesible al mismo tiempo.

Olvidarlo puede tener una función útil

A primera vista puede parecer absurdo que el cerebro haga menos accesible justo aquello que se quiere recordar. Pero organizar la experiencia por acontecimientos también tiene sus ventajas.

Hay que imaginar que toda la información que se maneja durante las últimas horas estuviera exactamente igual de presente: la lista de la compra, la conversación de esta mañana, dónde se ha dejado una taza, el correo que se acaba de enviar y lo que se está haciendo ahora.

Es complejo distinguir qué importa de cada momento. Por lo que separar mentalmente los acontecimientos ayuda a reducir interferencias y a organizar los recuerdos. La información perteneciente al “evento actual” gana protagonismo mientras que la de escenas anteriores pasa a un segundo plano.

Evidentemente, no hay que preocuparse cada vez que pasa, ya que no significa que se tenga ningún problema neurológico. Es algo que aparece tanto en personas mayores como en jóvenes y forma parte de los pequeños fallos cotidianos de la memoria. Además, muchas veces se recupera esa intención en solo unos segundos.