Manuel Pimentel Cádiz, 22 NOV 2026 - 19:45h.

La Universidad de Cádiz ha tenido que contratar un servicio de captura ante la descontrolada plaga de gallos y gallinas que esparcen sus excrementos, destruyen el entorno e incluso atacan a profesores

Son ejemplares originales de la India que están desplazando otras aves autóctonas y llevan alrededor de cinco años instalados en la zona

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Los estudiantes de la Universidad de Cádiz en Puerto Real se han acostumbrado a compartir el campus con unos vecinos poco habituales. Gallos, gallinas y pollos que campan a sus anchas, recorren las carreteras, se acercan a las paradas de autobús e incluso han llegado a colarse en las aulas.

El campus se ha convertido en un auténtico gallinero al aire libre. Según denuncian, los animales llevan alrededor de cinco años instalados en la zona y cada vez resulta más habitual encontrarse por allí con alguno.

Gallo asiático invasor

No son aves autóctonas, sino invasoras. Proceden de Asia y se han reproducido sin apenas control en los terrenos del campus y en los accesos al Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida. La situación preocupa a los ecologistas, que alertan del daño que están causando a la fauna y la vegetación de este espacio natural.

"Están invadiendo toda la zona del campus y la entrada al sendero de Los Toruños", explica a 'Informativos Telecinco' Paula Marchena, bióloga, docente y vocal de la junta directiva de Agaden Ecologistas en Acción de Cádiz.

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Estos ejemplares también se dejan ver por los alrededores de la Escuela Superior de Ingeniería y caminan libremente por las vías por las que circulan vehículos. De hecho, más de una vez se han encontrado algún ejemplar de gallina atropellada.

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Se meten en aulas y son agresivas

Según explica Marchena, cuando están en época de cría se vuelven agresivos. Incluso, uno de ellos se coló dentro de un aula de la Universidad de Cádiz y llegó a intentar atacar a un profesor mientras estaba dando clase.

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La ecologista también advierte de que estas aves están acabando con la flora y la fauna silvestre y que están desplazando a especies autóctonas, como las perdices. El problema, explica, es que como no tienen depredadores naturales, se multiplican sin control.

Otra consecuencia de la presencia descontrolada de estas gallinas es que escarban continuamente para buscar comida. De esta forma erosionan el terreno, destruyendo la vegetación e impediendo que vuelva a crecer.

Mal olor y excrementos

La preocupación no se limita al daño medioambiental. Paula Marchena ha detallado a esta redacción que cerca del lugar hay una guardería y que en las zonas aledañas "huele faltal" a causa de la acumulación de los excrementos que dejan los animales. "Es también un problema de salud pública", afirma.

Al estar libres, esta población de gallinas deja sus excrementos en las mesas y los bancos de los merenderos y también se acercan a espacios frecuentados por niños. Por ejemplo, en la escuela infantil La Algaida, situada junto al campus, ya tuvieron que limpiar el patio por la acumulación de deposiciones.

Marchena considera existe riesgos de transmisión de enfermedades debido a estas malas condiciones de higiene provocadas por la plaga de aves. Una situación que se agrava porque, asegura, hay gente que les echa comida y les pone agua a los animales.

La UCA contrata un servicio de control de plagas

El control de esta población lleva años siendo un problema para las administraciones. Se han realizado capturas y se ha estudiado la posibilidad de trasladar los ejemplares a granjas, pero las actuaciones no han conseguido frenar su expansión. Además, la extensión del campus complica el trabajo al ser un espacio natural de grandes dimensiones.

La situación ha llevado a la Universidad de Cádiz a tener que contratar un servicio de captura y retirada de los animales, unos trabajos cuyos costes está asumiendo íntegramente la UCA.

La institución ha pedido también la colaboración de quienes acuden al campus para que no alimenten a las aves, una práctica que dificulta las capturas y favorece que permanezcan en el entorno.

Los ecologistas llevan tiempo reclamando una solución que permita acabar con una población invasora que no deja de extenderse. Mientras tanto, aún se oye el cacareo de gallos y gallinas que siguen libremente campando por el campus de Puerto Real.