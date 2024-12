Su vida iba a cambiar radicalmente a partir de ese momento. Adrián Valladolid fue detenido y acusado de tráfico de cannabis y acabó encarcelado en la prisión andorrana de La Comella. "Al principio no nos dijo nada para no preocuparnos", recuerda Mercedes, a la que su sentido de madre le llevó a intuir que algo no iba bien. "Llamé a su novia Sandra pensando que le pasaba algo por la epilepsia y me contó que estaba detenido", cuenta.