Osakidetza utiliza la IA para traducir al castellano información médica en euskera

Según los últimos datos disponibles, un tercio de los pacientes de Osakidetza en Gipuzkoa son atendidos en euskera si bien hay grandes diferencias entre las diferentes Organizaciones Sanitarias Integradas del territorio

La herramienta se llama Itzulbide, y ya se ha empezado a pilotar en la OSI Donostialdea con la participación de más de 200 profesionales sanitarios de esta organización

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han puesto en marcha un traductor neuronal de textos clínicos que facilita el trabajo del personal sanitario cuando las consultas médicas se desarrollan en euskera, al introducir la información en la Historia Clínica del paciente en este idioma, sin necesidad de traducirlo al castellano previamente y sin condicionar la continuidad asistencial por posibles errores en la interpretación o traducción.

De este modo, Osakidetza quiere hacer una apuesta firme por la Inteligencia Artificial (IA) para reducir la burocracia de sus profesionales y mejorar la atención de los pacientes. El objetivo es que los sanitarios que pasan consulta en lengua vasca puedan trabajar en este mismo idioma y que los médicos no bilingües que necesiten acceder a esa información puedan hacerlo sin ningún tipo de barrera linguística.

Itzulbide: herramienta piloto

La herramienta se llama Itzulbide, y ya se ha empezado a pilotar en la OSI Donostialdea con la participación de más de 200 profesionales sanitarios de esta organización, y el Departamento de Salud espera que antes de que termine el año se pueda extender al conjunto de la red de Osakidetza.

En la práctica, lo que permite este instrumento basado en IA es que cuando un profesional accede a la historia clínica de su paciente, si en ella hay recogida información escrita en euskera por otro profesional que le ha atendido previamente, pueda traducirla de forma sencilla y rápida al castellano. De esta manera, la herramienta aporta varios beneficios. Por una parte, facilita que una consulta médica se lleve a cabo en lengua vasca si es el idioma elegido por el paciente (siempre y cuando el profesional que le atiende sea bilingüe), y por otro, en caso de que un segundo sanitario quiera acceder a esta información y no sepa euskera, pueda traducir el texto con facilidad.

Mayor demanda del uso del euskera

Desde Osakidetza recuerdan que cada vez hay una mayor demanda en relación al uso del euskera en la historia clínica, tanto a nivel social como por parte de los profesionales. Fuentes del Departamento de Salud aseguran que más de la mitad de los empleados activos en plazas estructurales es bilingüe al igual que las últimas promociones de grados sanitarios de la EHU (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), por lo que es previsible que esta progresión se acelere.

Todo esto conlleva un aumento natural en el uso del euskera tanto en la comunicación oral entre profesionales como entre sanitario y paciente, pero también en el ámbito de la comunicación escrita. En la práctica, agregan desde Salud, ahora sucede que, aunque la relación con el paciente tenga lugar en euskera, el profesional sanitario que le atiende transcribe al castellano en el ordenador el contenido de la asistencia médica que se está realizando ante la posibilidad de que otro profesional que precise de esta información no la comprenda y se comprometa la seguridad en la atención.

Un tercio de atención en euskera

Según los últimos datos disponibles, un tercio de los pacientes de Osakidetza en Gipuzkoa son atendidos en euskera si bien hay grandes diferencias entre las diferentes Organizaciones Sanitarias Integradas del territorio. Mientras que en la OSI Tolosaldea o Goierri prácticamente la mitad de los usuarios utilizan la lengua vasca para comunicarse, en la OSI Bidasoa se queda en un 14%. En el entorno de la capital guipuzcoana, en la OSI Donostialdea, uno de cada cuatro son atendidos en euskera.

Esta situación ha hecho necesario el desarrollo de una herramienta, hasta ahora inexistente, que permita traducir de euskera a castellano los textos clínicos y minimizar así posibles problemas que puedan surgir en la continuidad asistencial motivados por el desconocimiento del idioma», explican desde Osakidetza.

Para ello, profesionales sanitarios de distintas especialidades y categorías de Osakidetza han recopilado en los últimos meses textos clínicos en castellano que tradujeron a euskera, creando así un corpus lingüístico bilingüe con el que se ha alimentado el motor del traductor neuronal. Se calcula que más de 200 profesionales han participado en la puesta en marcha de esta herramienta, que ha desarrollado la EHU con ayuda de la empresa Elhuyar.