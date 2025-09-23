La víctima y los arrestados no se conocían "de nada" y "fue un hecho fortuito", según el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda

Detenido un tercer hombre por el homicidio de un joven apuñalado en Bilbao

Compartir







La Ertzaintza ha descartado la premeditación y que los tres detenidos por el homicidio de un joven de 21 años apuñalado el pasado domingo en Bilbao pertenezcan a una banda juvenil, según los primeros datos de la investigación que continúa abierta.

La víctima y sus agresores se encontraron casualmente al regresar a sus casas a primeras horas de la mañana del domingo e iniciaron una discusión, que finalizó con el apuñalamiento del joven marroquí de 21 años, según ha declarado este martes el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda.

PUEDE INTERESARTE Detenido un tercer hombre por el homicidio de un joven apuñalado en Bilbao

Los tres detenidos por su presunta implicación en el homicidio son de origen latinoamericano y tienen 31, 21 y 28 años de edad, y permanecen en la comisaría de Deusto, hasta que pasen a disposición judicial.

"Fue un hecho fortuito"

Bujanda ha explicado que cuando los tres arrestados y la víctima se encontraron ninguno iba armado, si bien en un momento de la trifulca uno de ellos acudió "a un espacio", ha dicho sin querer determinar más, y cogió el cuchillo con el que fue apuñalado el joven fallecido.

La víctima y los arrestados no se conocían "de nada". "Fue un hecho fortuito", "una casualidad" que se encontraran y que, tras unos insultos, comenzara la pelea con ese fatal desenlace, ha insistido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Ertzaintza sigue investigando pero de momento sostiene que, "en base a las pruebas" recabadas en el lugar del homicidio y sobre las testificales de personas que pudieron ver los hechos, los tres arrestados fueron todos los implicados en la agresión. Sin embargo, siguen haciendo averiguaciones y no se descarta que pudiera llegar a haber más detenidos, ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"No nos consta que pertenezcan a ninguna banda o pandilla juvenil violenta"

La policía científica está cotejando el cuchillo casero encontrado para corroborar quién de los detenidos fue el autor material de la muerte. "No nos consta que pertenezcan a ninguna banda o pandilla juvenil violenta", como había difundido algún medio, ha aclarado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El joven apuñalado, que tenía antecedentes policiales "por delitos comunes", falleció en el hospital de Cruces tras sufrir una herida de arma blanca en el pecho en el transcurso del altercado, ocurrido en la calle Fika del barrio bilbaíno de Soloetxe.