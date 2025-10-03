Las nuevas denuncias entrarían dentro de los delitos contra la libertad sexual de los menores

Tres menores del campamento de Bernedo declararán como "testigos-víctimas": el juez busca más afectados

GetxoLas denuncias por el caso del campamento de Bernedo, Álava, siguen aumentando, ahora ascienden a seis, después de que este jueves las familias de dos menores de 12 años interpusieran en la comisaria de Getxo dos nuevas acusaciones.

En información adelantada por El Correo, las nuevas denuncias entrarían dentro de los delitos contra la libertad sexual de los menores. La Ertzaintza suma así al menos seis denuncias contra lo sucedido en el campamento.

De las seis denuncias interpuestas, cinco de ellas están siendo investigadas por presuntos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones, mientras que la primera que se presentó a finales de agosto se investiga como delito por agresión sexual.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria está instruyendo diligencias y ha llamado a declarar como testigos a tres presuntas víctimas y la Ertzaintza ha realizado, en el marco de la investigación que está realizando, un llamamiento a las posibles familias afectadas a presentar denuncias.

Las denuncias de los menores

En este campamento, según las denuncias de algunas familias de los menores que acudieron a él, los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años a los que obligaban a compartir las duchas sin tener en cuenta el sexo.

Según relataba una de las presuntas víctimas, los delitos consistían en que los monitores obligaban a los menores ducharse desnudos con ellos, chuparles los pies, abrazarles semidesnudos o mostrar sus nalgas para recibir comida, entre otras cosas.

La Ertzaintza inició una investigación sobre lo ocurrido en este campamento a principios de este año tras tener conocimiento a finales de 2024 de que podía haber ocurrido algo irregular "tras una conversación con las personas implicadas".

El 30 de abril remitió al juzgado toda la información recabada y día 23 de septiembre volvió a enviar el atestado tras comprobar que el juzgado no había otorgado diligencias previas.

La primera denuncia se interpuso ante la Ertzaintza el 25 de agosto de 2025 por hechos supuestamente ocurridos en 2021 y 2022 en los 'udalekus' de Aibagar, y 2023 y 2024 en Bernedo.

En este tiempo se han presentado seis denuncias ante la Ertzaintza por "hechos" contra la libertad sexual supuestamente ocurridos en campamentos de organizados por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea en Abáigar (Navarra) y en Bernedo.