Maitena Berrueco 10 OCT 2025 - 14:34h.

La réplica del navío del siglo XV se podrá visitar en Donostia hasta el 19 de octubre

El verdadero origen de Cristóbal Colón: ¿permanecen sus restos mortales en Sevilla?

Compartir







San SebastiánImponente con sus 29 metros de eslora y ocho de manga, la nao Santa María aguarda en el puerto donostiarra, junto al Museo Marítimo Vasco, a que aquellos que quieran se adentren en sus entrañas, talladas con mimo por maestros carpinteros de ribera en madera de iroko y pino. Hasta el 19 de octubre, día en el que la embarcación emprenderá de nuevo la navegación rumbo a su próximo destino, se podrá visitar en Donostia esta réplica del navío de Cristóbal Colón.

A bordo de la nao viajan el capitán, los oficiales, los jefes de máquinas y contramaestres, además de alumnos de náutica que experimentan durante unos meses la vida en este histórico navío. “Podemos imaginar cómo pudo ser el viaje de aquellos marineros, pero lo cierto es que esto es una réplica y tiene su parte moderna que nos facilita mucho la existencia”, aclara Manuel Murube, el capitán.

PUEDE INTERESARTE Los huesos enterrados en Sevilla son de Cristóbal Colón, según el ADN analizado por investigadores de Granada

Aquellos marineros tuvieron “mucho mérito” y también sus dosis de “suerte”, apunta Murube que capitanea esta réplica de la embarcación del siglo XV, que, “en realidad, es como una casa en la que hay que limpiar y cocinar”, además es un barco de madera que “hay que lijar, cuidar y mantener”, explica Desiré González, directora de la gira.

Primera vez en Donostia

Es la primera vez que esta réplica del célebre barco de Cristóbal Colón, la nave capitana con la que descubrió América en 1492, atraca en la ciudad vasca, tras recalar en más de 20 puertos de Reino Unido, Francia, España y Países Bajos durante los últimos seis meses. "Impresiona que con un barco de estas dimensiones llegaran hasta allí", se asombra una donostiarra.

PUEDE INTERESARTE San Sebastián Gastronómika: La nao San Juan y el fogón del ballenero

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Durante su estancia en San Sebastián el público podrá subir a bordo del barco y recorrer cuatro de sus cinco cubiertas y la bodega para conocer los detalles de este famoso navío capitana de Cristóbal Colón de 1492, sus detalles, maniobras, aparejos, gobierno, la propia historia que protagonizó y cómo su tripulación desarrollaba su dura vida a bordo entre sus maderas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Construida en 2018, con motivo del ‘525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos’, en Punta Umbría (Huelva), la nao Santa María es, en realidad, un museo flotante que no ha dejado de navegar por medio mundo, en giras internacionales que le han llevado a puertos de Europa, México y Estados Unidos.

Abierta al público

El galeón, atracado junto al Museo Marítimo Vasco, estará abierto al público, hasta el 19 de octubre, entre las 10 de la mañana y las 19.30 horas, por un precio de 7 euros para adultos, de 4 euros para niños entre 5 y 10 años y gratuito para los menores de cinco. Además, habrá una entrada familiar (2 adultos + hasta 3 niños) por 18 euros. Los menores de 5 años entran gratis acompañados de un adulto. Las entradas pueden adquirirse en el propio barco o en la web tickets.naosantamaria.org.