Redacción Euskadi 23 OCT 2025 - 14:27h.

Reclama seguir con carácter urgente todas las gestiones diplomáticas y políticas para su liberación

Un amigo de uno de los dos españoles detenidos en Venezuela: "Me parece surrealista esto que está pasando"

Vitoria-GasteizLa pesadilla de los bilbaínos José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme comenzó hace más de un año cuando fueron detenidos en Venezuela acusados de espionaje y de planear un atentado contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Desde entonces permanecen encarcelados en una de las prisiones más duras del país, la cárcel de Rodeo 1, construida hace 45 años a las afueras de Caracas, en estado Miranda, y que en 2024 fue rehabilitada para acoger a los rebeldes más peligrosos.

Esta mañana en el Parlamento Vasco se ha leído una declaración institucional en favor de los dos vascos y reclamando que se garanticen sus derechos fundamentales y procesales. Tras 13 meses, a penas han tenido comunicación con el exterior. Las familias de los dos detenidos han acudido a la Cámara Vasca para denunciar esa situación de incomunicación y pedir su puesta en libertad para que puedan regresar a casa.

Desde que fueran detenidos, el 2 de septiembre de 2024, los familiares han defendido que José María y Andrés habían viajado a Venezuela para hacer turismo, pero el Gobierno de Venezuela les considera miembros del CNI español que pretendían atentar contra Maduro. Una hipótesis desmentida por las autoridades españolas.

Los familiares califican la situación de los bilbaínos como “injusta e insoportable” y lamentan tener que llevar 13 meses ya de “impotencia, incertidumbre y ausencia” y confirman que, en este tiempo, casi no han recibido información sobre “su situación y su estado de salud".

Declaración Institucional

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha leído la declaración que le han hecho llegar los portavoces de los grupos parlamentarios, en torno a los dos ciudadanos vascos privados de libertad en Venezuela.

"Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme son dos ciudadanos vascos que viajaron a la Amazonía venezolana en agosto de 2024, donde fueron detenidos e incomunicados por las autoridades de Venezuela desde el pasado 2 de septiembre de 2024.

Las autoridades venezolanas hicieron referencia en ruedas de prensa y comunicados sobre supuestos planes de conspirar y de querer atentar contra las autoridades del país, con acusaciones de ser agentes secretos del CNI español. Las autoridades españolas han negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo de los dos ciudadanos vascos con agencias u organismos del Estado español y han declarado esta detención como injusta.

Durante los trece meses de encarcelamiento, no consta que ambos ciudadanos hayan podido ejercer su derecho a defensa mediante asistencia letrada de confianza designada por ellos. Las únicas comunicaciones con el exterior durante todo este tiempo se limitan a una llamada telefónica de cinco minutos realizada por José María Basoa a su hermana el pasado mayo de 2025, una visita del Cónsul español en Caracas en el centro penitenciario de El Rodeo I en septiembre de 2025 y una breve llamada telefónica de Andrés a su familia en octubre de 2025.

Mientras que se aclare la situación de estos ciudadanos para que puedan recuperar su libertad, pedimos a las autoridades venezolanas que se cumplan todas las garantías sobre derechos fundamentales y procesales reconocidos tanto por la legislación venezolana como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados internacionales suscritos por Venezuela. El Parlamento Vasco considera necesario continuar con carácter urgente todas las gestiones diplomáticas y políticas necesarias para garantizar todo lo anterior y poder obtener la libertad de Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme.

El Parlamento Vasco manifiesta su profunda preocupación por la situación en la que se encuentran los ciudadanos vascos Jose María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme desde su detención en Venezuela. En este sentido, solicita a las autoridades venezolanas que faciliten la comunicación con, garantías, el contacto periódico con sus familias, la asistencia letrada de confianza y la atención consular continuada. El Parlamento Vasco insta al Gobierno de Venezuela a velar por el cumplimiento de sus garantías procesales, así como sus derechos fundamentales, a fin de contar con todos los elementos suficientes para poder defenderse de los hechos que presuntamente se les acusa".

Un parado y un fontanero

A Basoa y Martínez les acusan de ser, en palabras de Maduro, “turistas terroristas”. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, cuando confirmó la detención de los dos turistas vascos afirmó que tenían "vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)” español y con figuras cercanas a la oposición venezolana que estarían preparando "un plan para asesinar" al presidente del país, Nicolás Maduro.

Basoa estudió en el colegio alemán ‘Deutsche Schule’ de Bilbao y antes de ser detenido en Venezuela, residía y trabajaba en Suiza. Su amigo Andrés, con experiencia en la colocación de ventanas metálicas, se encontraba buscando empleo antes de viajar a Venezuela, para hacer turismo.

Los dos vascos tomaron un vuelo de Madrid a Caracas el 17 de agosto, donde alquilaron un vehículo que debían haber devuelto el 5 de septiembre, circunstancia que no hicieron. El 31 de agosto habrían salido en lancha desde Puerto Ayacucho hacia Colombia y deberían haber tomado un vuelo de vuelta a Madrid. No lo hicieron y sus familias denunciaron su desaparición el 9 de septiembre ante la Ertzaintza.