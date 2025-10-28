Maitena Berrueco 28 OCT 2025 - 14:52h.

La firma, con sedes en Guipúzcoa y Navarra, podría atravesar problemas financieros

Salvan la vida a un ladrón que casi cae al vacío al subir por un andamio para robar

Compartir







Vitoria-GasteizHace meses que en edificios como este de Panticosa, en el centro de Vitoria, parece que el tiempo se hubiera detenido. Todo sigue como lo dejaron los obreros la última vez que se encaramaron al andamiaje para proceder “a las obras de modernización y mejora de la eficiencia de este icónico edificio de viviendas, conservando su arquitectura original", que arrancaron este 2025 y que la propia empresa IZ4 anunciaba así, en sus redes sociales.

Las vallas de seguridad perimetrando el bloque, las estructuras metálicas y las lonas por toda la fachada, y el trabajo de aislamiento a medio terminar evidencian una retirada antes de tiempo. En el lugar, aún se puede ver un contenedor azul de grandes dimensiones y el nombre de la empresa responsable luciendo en varios puntos, pero ni rastro de vida humana. No hay trabajadores, ni encargados, ni responsables del proyecto. Nadie. Solo vecinos intranquilos.

PUEDE INTERESARTE Ayudas directas de hasta 12.500 euros para los madrileños que quieran mejorar la accesibilidad de sus viviendas

La preocupación de esta comunidad de vecinos de la capital alavesa, se repite en otros puntos de la ciudad en la que esta firma estaba acometiendo trabajos de rehabilitación y restauración, como en el barrio de Zaramaga.

PUEDE INTERESARTE Las nuevas ayudas para el acceso a la vivienda de los jóvenes chocan con la falta de oferta pública

Hay afectados que han adelantado parte del dinero de la obra y que ahora ven con desasosiego la paralización de los trabajos, sin visos a corto plazo de que vayan a reanudarse. A eso se suma, la inseguridad que les genera a muchos que los andamios puedan ser utilizados para cometer robos en las viviendas o que se produzcan accidentes por unas obras a medio terminar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Delicada situación financiera

Una situación que se extiende a otras ciudades cercanas como Pamplona y Donostia, capitales en las que IZ4 tiene oficinas, y donde habría más edificios residenciales afectados. La firma habría paralizado una treintena de obras y renunciado a proyectos que tenía adjudicados en Navarra. La razón para su proceder no es otra que una delicada situación financiera que les habría llevado a la falta de liquidez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Quienes conocen el sector hablan de rumores de crisis desde hace tiempo. Habladurías que ni siquiera habían llegado a oídos de los vecinos de los edificios donde IZ4 estaba realizando, los trabajos de supresión de barreras arquitectónicas, la instalación de ascensores o la colocación de envolvente térmico en las fachadas. Entre ellos, ha cundido ahora la desazón.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

IZ4 se dedica desde hace casi 16 años a la rehabilitación y restauración de edificios, y cuenta con sedes en Guipúzcoa, Navarra e Inglaterra. En su página web explican que la empresa gestiona: proyectos de rehabilitación de edificios residenciales e interiorismo, obras de restauración de edificios históricos, “ayudamos a los administradores de fincas en labores de mantenimiento y construimos villas residenciales”. En sus redes sociales, las páginas de la empresa han dejado de estar disponibles y sus publicaciones ya no pueden verse. También aquí, IZ4 parece haberse esfumado, solo que sin dejar andamios por el camino.