San SebastiánMatías Cid es un vecino de Urretxu (Guipúzcoa) de 68 años, jubilado, al que le ha gustado “de toda la vida” eso de tener huerta. Tal es su afición que, de hecho, tiene dos: una que siembra desde hace muchos años en un pequeño terreno, que pertenece al caserío Txakolingoa de Urretxu, y “otra más grande” en su Zamora natal. Él que, tras tantos años, conoce al dedillo los secretos para ser un buen hortelano, aún no da crédito a la zanahoria que sacó de la tierra hace poco más de una semana: “Nunca me había pasado algo igual”, asegura aún sorprendido.

De su pequeña huerta guipuzcoana extrajo una zanahoria que pesaba, ni más ni menos, que 1.091 gramos, “aun cuando estaba en la tierra, con la hoja al aire se entreveía la cabeza de la zanahoria y era como un puño de grande”, relata. Matías ya sospechaba que, de ahí, iba a sacar algo fuera de lo común, “yo decía que saldrá de aquí”. Una zanahoria XXL, que ya quisiera para sí, el mismísimo David Beckham, que recientemente presumía en un vídeo de las zanahorias gigantes de su huerto casero.

Lo supo hace unos días, cuando junto a un amigo que estaba con él en la huerta, decidieron tirar de las hojas. La zanahoria, con un peso descomunal, para el común de estas plantas herbáceas, pero al que, además, hay que añadir la extraña forma, con la que la caprichosa naturaleza la ha dotado, desató las risas de los dos amigos.

Las semillas “eran de un sobre de esos que puedes comprar en cualquier tienda” y Matías las echó a la tierra, sin mucho convencimiento porque “las anteriores que sembré nacieron mal”. Así que esta vez echó pocos granos a la tierra y han salido “bastante separadas” y “con formas raras”.

Deformes y grandes

“No sé por qué son tan deformes”, asegura Matías, que habla en plural, porque antes de esta zanahoria de más de un kilo, sacó otra de menor tamaño, 650 gramos, pero también de forma poco convencional.

El uso de químicos que pudieran haber dado lugar a crecimientos excesivos o deformidades en la planta, está descartado, porque la huerta de Matías es ecológica. “No le echo nada, más que abono de un caserío de vacas de la cercana localidad de Zumarraga”, puntualiza.

Matías, que nos atiende desde Zamora a donde ha viajado unos días, mantiene en el frigorífico de su casa de Zumarraga, esta pedazo de zanahoria digna de récord, pero para la que ya idea formas de degustarla, “rallada en una ensalada, en palitos para comer con hummus o en un guiso”. ¿Quién sabe qué otras sorpresa le deparará a Matías su pequeña huerta?