05 FEB 2026 - 06:30h.

Tres jóvenes han creado Aguas de Mara, una firma de ropa cristiana que utiliza la moda como medio para evangelizar, desarrollar proyectos y realizar acciones solidarias

Mensajes bíblicos, simbología cristiana y compromiso social definen el proyecto impulsado por Álvaro Munuera, Adrià Perulli y Pablo Polonio

Córdoba"Sed luz en el mundo"; "Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme"; "Si Dios está conmigo, ¿Quién contra mí?". Podría parecerlo, pero estas frases no son lemas publicitarios ni trabajados títulos de campañas. Son mensajes bíblicos serigrafiados en sudaderas, camisetas y polares que empiezan a verse por las calles, por algunas parroquias y en encuentros juveniles de Córdoba. Detrás de esas prendas está "Aguas de Mara", una firma de ropa cristiana creada por tres jóvenes cordobeses que han convertido la moda en una herramienta de evangelización y de acción social.

El proyecto lo han impulsado Álvaro Munuera (21 años), Adrià Perulli (22) y Pablo Polonio (21). Tres perfiles distintos (un deportista, un amante de la teología y aprendiz de diseñador) que han encontrado un punto común en la fe. "Nosotros vendemos ropa, sí, pero la ropa solo es el medio. Lo que queremos realmente es evangelizar, hacer apostolado y llevar la Palabra de Dios al mayor número de personas posible" explica Munuera.

Una original iniciativa que ha nacido, según ha relatado Álvaro, tras un proceso personal de conversión. "La idea ha nacido de un encuentro personal con Dios que se me ha hecho imposible pasar por alto. He intentado llegar a que todas las personas conozcan a Dios como yo lo he conocido, porque al final eso es una alegría", cuenta. En ese camino personal también se han situado Adrià y Pablo, que confiesan haber vivido un proceso similar de acercamiento a la fe en los últimos años.

Un nombre meditado y bíblico

El nombre del proyecto, "Aguas de Mara", no ha sido casual. Con él se hace referencia al pasaje bíblico del Éxodo en el que el pueblo de Israel, sediento en el desierto, llega a un lago de aguas amargas hasta que Moisés arroja un madero y el agua se vuelve dulce. Una imagen que, según la Diócesis de Córdoba, simboliza transformación, la fe y la conversión, y que los propios creadores han vinculado a sus trayectorias personales y espirituales.

La marca comenzó a comercializar sus prendas en septiembre de 2025, a través de redes sociales y vendiendo bajo demanda. Empezaron con cuatro modelos de camisetas y, posteriormente, se animaron a lanzar sudaderas y polares en invierno. "Hemos vendido todo lo que hemos sacado", ha explicado Munuera, que ha señalado que actualmente están preparando la colección de primavera. Y es que, la acogida, según cuentan, ha sido especialmente fuerte entre jóvenes, aunque también entre personas mayores que compran prendas para hacer regalos a hijos y nietos.

Simbología cristina y mensajes religiosos

Las camisetas y sudaderas incorporan mensajes bíblicos directos como "viviré para contar lo que has hecho en mí", "vestíos de amor", "sed luz en el mundo" y también simbología cristiana como cruces, la corona de espinas o el Sagrado Corazón. "Cuando vamos por la calle con una sudadera, la gente se queda impactada al ver a jóvenes llevando la Palabra de Dios encima", ha explicado Álvaro. "No queremos ser más que nadie ni mejores que nadie. Somos igual de pecadores que todo el mundo, pero nos llena el corazón hacer esto".

Pero ellos insisten en que, más allá de la ropa, "Aguas de Mara" se ha planteado como un proyecto de largo recorrido. Entre sus objetivos están la creación de podcasts, la organización de encuentros juveniles, la realización de formaciones presenciales y actividades pastorales dirigidas a los jóvenes. "La ropa es el medio final para llegar a los más jóvenes, pero no el fin del proyecto", ha subrayado Munuera.

Una marca con fines solidarios

La firma ha vendido ya más de 200 prendas en sus primeros meses de actividad y en este tiempo ha destinado parte de los beneficios a diferentes acciones solidarias. Entre ellas, el reparto de comida elaborada por ellos mismos a personas sin hogar en Córdoba. Según explican, no todo lo recaudado se destina a donaciones, ya que gran parte se reinvierte en el crecimiento del proyecto, aunque periódicamente realizarán acciones benéficas y todas las colaboraciones solidarias que puedan.

Para sus creadores, el proyecto está conectando también con un cambio de mentalidad entre los jóvenes: "La sociedad se está cansando de lo material y de lo mundano. Hay un vacío enorme que solo Dios llena, y cada vez más jóvenes se están haciendo preguntas que solo encuentran respuesta en la fe", afirma Álvaro.

Hoy, Aguas de Mara funciona como un punto de encuentro entre la fe y la juventud. Una iniciativa nacida en Córdoba que ha utilizado la moda como vehículo, para recorrer un camino de evangelización.