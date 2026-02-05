Álex Aragonés 05 FEB 2026 - 07:30h.

El juego da a conocer el legado de Roses entre los niños: "Conocer las veces que la han destruido y se ha vuelto a levantar te arraiga mucho más"

Girona"Si queremos tener una identidad y estima por el lugar donde vivimos, lo más importante es conocer lo que ha pasado". Así define Adrián San Miguel un amor por su ciudad natal, que le ha llevado a crear un videojuego para que los más pequeños descubran la historia de Roses (Girona).

Una forma de diversión y aprendizaje que surgió cuando el joven realizó Bachillerato, por lo que decidió en su trabajo de investigación de Bachillerato unir sus dos pasiones: la historia y la tecnología. Así nació 'MyRoses. El videojuego de un legado', un proyecto con el que Adrián ha descubierto a base de horas de lectura la historia de un municipio que ahora exhibe a otros niños.

"Para añadir todas las épocas y no crear un juego de 500.000 horas, decidí que hubiera diferentes minijuegos cooperativos. Estas dos personas pueden estar una al lado de la otra con dispositivos diferentes o cada una en una punta del mundo. Hay dos protagonistas que son arqueólogos importantes de la historia de Roses: el primero Miquel Oliva i Prat y también Aurora Martín i Ortega", explica Adrián en una entrevista a Informativos Telecinco.

"Se trasladan a la cocina de Ferran Adrià"

El juego cuenta con seis niveles, que van desde la Prehistoria a la época contemporánea con elBulli, un restaurante icónico y referente mundial de la alta cocina situado en la Cala Montjoi de Roses: "Se trasladan a la cocina de Ferran Adrià. Uno tiene la receta de la "Menestra de verduras en texturas" y el otro tiene muchos ingredientes. Tienen que comunicarse para escoger los ingredientes correctos y ayudar a Ferran a cocinar".

Una ruta por diferentes etapas que lleva a los más pequeños a conocer diferentes épocas como la Antigua, con la trascendencia de griegos y romanos en la localidad, o la Medieval con un asentamiento visigodo. También está la Época Moderna: "Los franceses intentaron conquistar Roses muchas veces".

Tras completar los seis niveles, los jugadores reciben una recompensa. "Tienen 30 minutos de tiempo límite antes de que lleguen los saqueadores. El premio del juego es un 'Dracma de Roses', la moneda que acuñaron aquí los griegos", apunta Adrián, artífice de un juego que está pensado para alumnos de Primaria.

"No son solo monumentos para turistas"

Un proyecto que llena de orgullo al joven de 19 años, estudiante de Ingeniería Informática en la Universitat Politècnica de Catalunya y asistente en verano en el museo elBulli1846: "Yo ya quería a Roses, pero conocer todas las veces que la han destruido y se ha vuelto a levantar te arraiga mucho más. No son solo monumentos para turistas; tenemos un patrimonio muy rico".

Un amor que trata de infundir a generaciones más pequeñas:" Muchos amigos de mi edad no han visitado la Ciutadella o el museo de elBulli. Yo no digo que vayan a hacer visitas al archivo municipal, pero si hay una manera más fácil de que la gente se interese, es lo más importante. Este es un proyecto de Bachillerato con sus limitaciones, pero quizá en un futuro, ahora que estudio informática, pueda ampliarlo a otras poblaciones".

El amor por Roses en una pantalla

Precisamente, para lograr culminar su idea, Adrián acabó convirtiéndose durante un tiempo en una persona habitual por la biblioteca y, también, el archivo municipal. "Realmente la gente de mi edad no suele visitarlo. De hecho, fue una sorpresa para los propios. Me preguntaron qué hacía ahí", recuerda el joven sobre un proyecto que despierta el interés de los más pequeños.

"Si yo había tenido problemas con la historia de Roses es porque nadie me la había enseñado bien o no me la habían explicado. Si queremos empezar a solucionar este problema de identidad e historia en la villa, tiene que ser a través de la gente más joven", culmina Adrián, que ha logrado trasladar su amor por Roses a una pantalla.