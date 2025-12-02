Familia de Facundo, en coma tras una brutal paliza en Lleida: "No tuvo oportunidad de defenderse"

Facundo, de 37 años, permanece en la UCI tras recibir una paliza en una zona de bares de Lleida

Facundo, de 37 años, se encuentra muy grave en la UCI tras recibir una paliza en la madrugada del 23 de noviembre en una zona de bares de Lleida. Un adolescente fue detenido, aunque en la agresión participaron varias personas.

'Vamos a ver' ha hablado en directo con María José y Patricia, hermana y madre de Facundo, quienes explican cómo se encuentra: "Está en pronóstico reservado, en coma inducido por las graves lesiones que tiene en la cabeza. Lo atacaron por detrás y con un objeto, según el médico, le provocaron una fractura de cráneo y, cuando estaba en el suelo, le siguieron dando patadas. Ha sido operado en dos ocasiones porque su vida corría peligro por el sangrado. Todavía está muy grave, su vida corre peligro".

Hermana de Facundo: "Lo que nos dicen las autoridades y la gente es que son jóvenes de origen magrebí"

María José añade sobre el momento de la agresión: "No sabemos si los conocía o si estaba todo planeado, que creemos que no por cómo se dieron los hechos. Lo que sí nos han dicho los médicos es que lo golpearon con algo contundente y una chica nos comentó por redes que vio cómo lo golpeaban y le daban patadas entre varios. Él no tuvo oportunidad de defenderse. Nos faltan testigos".

Sobre el detenido, comentan: "Lo que nos dicen las autoridades y la gente es que son jóvenes de origen magrebí, puede que haya menores o estén cerca de la mayoría de edad. No sabemos nada más; necesitamos que quien pudiera ver algo se manifieste, porque a esa hora, un viernes, había mucha gente en la zona".