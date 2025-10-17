Álex Aragonés 17 OCT 2025 - 12:09h.

El Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña ha notificado un caso fuera de la comarca del Alt Empordà

Aumentan los focos de dermatosis nodular contagiosa en granjas de Girona: seis casos más dentro de la zona de restricción

GironaLa dermatosis nodular contagiosa sigue propagándose por las granjas de Girona, donde un nuevo caso ha obligado al Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña a modificar el radio de vigilancia de la enfermedad, muy contagiosa entre el ganado bovino y que no se transmite a personas, al ser un positivo fuera del perímetro de restricción.

Todos los casos detectados hasta la fecha se habían notificado en diferentes granjas de la comarca de Alt Empordà de Girona. Sin embargo, este último cambia el marco para afrontar la enfermedad al hallarse en la localidad catalana de Cassà de la Selva, que pertenece a la comarca Gironés.

El foco también se ha detectado en el sur de Francia, lo que ha obligado a recalcular el radio actual de vigilancia de la enfermedad, por lo que habrá que tomar las mismas medidas de contención y limitación de movimientos que en los 50 primeros kilómetros.

Medidas de apoyo a los afectados

El ganadero de Cassà de la Selva fue notificado este jueves y contará con todas las medidas de apoyo que ha anunciado el Govern, incluyendo el apoyo psicológico por parte del Sistema Médicos de Emergencias (SEM). Además, se llevará a cabo un adelanto de las indemnizaciones para los ganaderos afectados a través del Instituto Catalán de Finanzas.

Por su parte, el Departamento de Agricultura catalán ha destacado que la estrategia de vacunación deberá avanzar, en este sentido, para cubrir todas las reses de la zona de vigilancia. En previsión de ello, ya habían pedido nuevos lotes de dosis de la vacuna para cubrir los nuevos radios.

Vacunando con la máxima celeridad

El proceso de vacunación por la dermatosis nodular contagiosa (DNC) de las reses situadas dentro de la zona de protección en Girona se reinició este jueves tras la llegada del segundo lote de vacunas, procedente del fondo de reserva de la Unión Europea que gestiona el Ministerio.

Al disponer de este segundo lote, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación finalizará la vacunación de todos los animales ubicados en el radio de 50 kilómetros del primer caso detectado el 3 de octubre. "Proteger a los animales que están más cerca del brote es clave para contener la enfermedad y evitar que ésta se extienda en otras zonas de Catalunya, teniendo en cuenta que el virus es altamente contagioso", ha explicado el conseller Òscar Ordeig.

La vacunación se inició sólo cinco días después de la declaración del foco

El proceso de vacunación por la dermatosis nodular contagiosa empezó sólo cinco días después de la detección del primer brote. De hecho, "la vacunación preventiva no es una opción que de entrada autorice al Ministerio, lo que no quiere decir que en determinados casos específicos no pueda contemplarse", explican.

El Departamento de Agricultura solicitó las vacunas en el fondo de reserva de la Unión Europea en cuanto éste fue declarado. La vacunación deberá favorecer la contención de una enfermedad que es altamente contagiosa, pero que no afecta a las personas. Por tanto, es seguro el consumo de leche y de carne.

Medidas de control en las explotaciones afectadas

Estas medidas incluyen la inmovilización y vaciado sanitario de la explotación, la eliminación de cadáveres de animales sacrificados, la eliminación de los productos susceptibles de estar contaminados, así como la investigación epidemiológica para tratar de identificar los contactos de riesgo, entre otras.

La campaña de vacunación de emergencia se lleva a cabo tras la recepción de unas 15.000 dosis de vacuna procedentes de Francia y posteriormente de otras 82.500 dosis de vacuna que fueron solicitadas el pasado 5 de octubre al Banco de Vacunas Europeo y producida por Onderstepoort Biological Products (Sudáfrica).