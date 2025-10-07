Redacción Euskadi 07 OCT 2025 - 13:02h.

Crean una mesa de coordinación para analizar los "fallos" y evitar que se repitan

Vitoria-GasteizLa polémica en torno a los campamentos de verano de Bernedo ha sacado los colores a las instituciones vascas, desde el Ejecutivo Autonómico a las tres diputaciones forales. Se habían recibido quejas de familias e incluso la Ertzaintza investiga desde el pasado enero tres denuncias de agresión sexual a menores en Bernedo, pero las alarmas no se dispararon, a pesar de tratarse de una actividad de tiempo libre con menores.

¿Por qué no se actuó?, ¿podría pasar otra vez algo parecido? A estas y otras preguntas tratan de dar respuesta desde la mesa de coordinación puesta en marcha por Gobierno Vasco y las diputaciones para analizar qué ha fallado en este caso y evitar que algo así se repita.

Son ya 12 las denuncias interpuestas por supuestos delitos contra la libertad sexual en los campamentos de verano, organizados por Euskal Udalekuak en el municipio alavés de Bernedo. Las quejas de algunas familias destaparon un escándalo en el que, a estas alturas, parece evidente que las instituciones vascas fallaron. Los monitores de Bernedo defienden que no les constan denuncias sobre supuestos casos de violencia sexual.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, explica que este órgano “nace desde la responsabilidad compartida y la voluntad de mejora” y que responde a una demanda de “las familias y la sociedad” que reclaman “coordinación, rigor y capacidad de respuesta”.

En este sentido, desde el Gobierno Vasco insisten en que quieren “aprender de lo sucedido” y reforzar los procedimientos para “evitar posibles situaciones de vulnerabilidad en actividades con menores de edad”.

Así, en este análisis se pretende fijar unos protocolos de actuación “preventivos y proactivos” en los que estén todas las administraciones públicas, competentes, Gobierno, diputaciones y ayuntamientos: “Tener capacidad de reacción nos ayudará a evitar por todos los medios que situaciones como la de Bernedo vuelvan a ocurrir”.

Esta misma semana, se reunirá el Gobierno Vasco con las tres diputaciones para “estudiar más profundamente qué ha fallado en lo que a la normativa sobre tiempo libre se refiere”. En palabras de la consejera, ahora mismo hay dos vías activas. Por un lado, la judicial, “de la que esperamos que con la mayor celeridad posible pueda esclarecer qué ha pasado en el campamento de Bernedo”; y, por otra, la administrativa, ya que la asociación responsable del campamento “no había comunicado su actividad a Diputación Foral de Álava, incumpliendo así tanto el decreto 170/1985 que regula el régimen de campamentos y colonias, como la Ley 2/2022 de juventud, poniendo en peligro su propia actividad de tiempo libre”.

Este año los campamentos se celebraron durante 15 días, del 8 al 23 de agosto, en la antigua escuela del municipio de Bernedo, en Álava. Algunas familias denunciaron que los monitores se paseaban desnudos ante sus hijos, de entre 13 y 15 años, y que se veían obligados a ducharse todos juntos.