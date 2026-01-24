Iván Sevilla 24 ENE 2026 - 19:55h.

El ataque del varón contra la víctima y otra mujer, también apuñalada, se produjo a las 19 horas

Un taxista auxilió a las mujeres, que lograron arrebatarle el arma al agresor antes de que huyese

BilbaoUn hombre fue detenido este 23 de enero acusado de perseguir y agredir con un cuchillo a su expareja el día de antes, en la localidad de Lezama (Vizcaya).

Según ha comunicado la Ertzaintza acerca de este nuevo caso de violencia de género, otra mujer que iba con la víctima también resultó herida por apuñalamiento.

La investigación policial se inició después de conocer que se había producido un ataque con arma blanca cerca de un aparcamiento, sobre las 19 horas. Hasta el lugar acudieron los agentes.

Desarmaron al agresor y fueron auxiliadas por un taxista

Entonces conocieron que todo se había originado tras una discusión previa entre el varón y las dos afectadas. Al ver que él se mostraba violento, ambas trataron de huir.

Sin embargo, una se tropezó, cayó al suelo y esta circunstancia la aprovechó el presunto agresor para apuñalarla en el muslo. En cuanto a la otra herida, fue alcanzada en la ingle y en una mano.

Durante el forcejeo, las mujeres consiguieron desarmar al hombre, quien huyó en un coche. En esos instantes, un taxista que se encontraba por la zona auxilió a las víctimas.

Las trasladó al Hospital Universitario de Cruces de Bilbao para que fueran atendidas por los sanitarios. Mientras tanto, la policía vasca inició las pesquisas para localizar al individuo.

Encontrado en Barakaldo, con intenciones autolesivas

Testigos de los hechos colaboraron para su aclaración y los agentes recogieron en el lugar donde ocurrieron el arma blanca utilizada, junto a otras pruebas que había en la escena.

Posteriormente, la Ertzaintza logró encontrar al sospechoso en el municipio de Barakaldo. Se trata de un varón de 32 años y origen magrebí, al igual que las dos heridas, de 32 y 27 años.

Cuando fue encontrado, observaron que tenía posibles intenciones autolesivas. El detenido por un presunto intento de homicidio será puesto a disposición judicial al finalizar las diligencias policiales.