La imagen de Morten Borg reapareciendo públicamente tras años de discreción ha sacudido a la prensa noruega. El padre biológico de Marius Borg Høiby ha decidido romper su habitual hermetismo para personarse en el proceso judicial que afecta a su hijo, devolviéndole así al foco mediático del que había permanecido apartado durante décadas.

Según el medio noruego 'Se og Hør', la expareja de la princesa Mette-Marit de Noruega ha querido mostrar su férreo apoyo al joven en pleno juicio.

El diario ha aseverado que la decisión de personarse ahora, semanas después de que comenzara el litigio, se debe a dos motivos: porque en los primeros días había un sinfín de medios agolpados tanto en las inmediaciones del Tribunal de Distrito de Oslo como dentro de la sala, y porque no quería que sus antecedentes penales perjudicaran todavía más a su hijo.

Otro medio local, 'Aftenposten', ha manifestado que Morten también ha sido interrogado, por lo que ahora la opinión pública ha puesto en duda si su presencia obedecía únicamente a apoyar a su hijo o si también se debía a esta razón.

Cabe recordar que el hijastro del príncipe Haakon, heredero al trono, está acusado de 38 delitos: cuatro presuntas violaciones, varios delitos de abuso sexual y conducta sexual inapropiada, episodios de violencia física contra exparejas, amenazas y quebrantamiento de órdenes de alejamiento.

A ello se suman delitos relacionados con drogas, entre ellos el transporte de una cantidad de marihuana en 2020, además de infracciones de tráfico y otros cargos menores. Høiby se ha declarado culpable, total o parcialmente, de 24.

La reaparición de Morten Borg ha provocado que, inevitablemente, se reactive el interés sobre su figura, marcada por polémicas, delitos y su compleja relación con la familia real noruega.

Su relación con Mette-Marit

Morten Borg saltó involuntariamente a la esfera pública a finales de los años noventa, cuando mantuvo una breve relación con Mette-Marit entonces una joven noruega alejada aún de la vida institucional. De esa relación nació, en 1997, Marius Borg Høiby. La pareja ya no estaba unida sentimentalmente cuando se produjo el nacimiento, y la vida de ambos tomó caminos muy distintos.

Años después, cuando Mette-Marit inició su relación con Haakon de Noruega, el pasado sentimental de la futura princesa copó todo tipo de titulares, y apareció el nombre de Borg, aunque él optó por mantenerse en un segundo plano.

Mientras Marius pasaba a integrarse en el entorno de la familia real, aunque sin ostentar título ni funciones oficiales, su padre biológico eligió la discreción.

Sus polémicas

La biografía de Morten Borg no ha estado exenta de controversias por su polémico pasado.

Durante la década de los 90, era una figura conocida en la escena nocturna de Oslo, frecuentando ambientes de fiestas rave trabajando como DJ en locales de música electrónica. Fue en una de esas fiestas donde conoció a Mette-Marit.

En 1991 fue detenido y condenado a prisión por posesión de cocaína. Llegó a cumplir dos condenas relacionadas con sustancias ilícitas. A su historial delictivo se suman antecedentes por violencia y conducción bajo los efectos del alcohol -cargos por los que ahora también está siendo juzgado su hijo-.

En su momento, se le vinculó con grupos de ocio nocturno que la prensa noruega calificó como "de alto riesgo", lo que generó un gran escándalo cuando se anunció el compromiso de Mette-Marit con Haakon.

Vida actual

Tras cumplir las sanciones correspondientes, Borg rehízo su vida lejos del foco mediático y trató de reconstruir su estabilidad personal y profesional.

En el plano personal, en 2004 contrajo matrimonio con Céline Maktabi, empresaria noruega. Durante años formaron un núcleo familiar estable y tuvieron un hijo en común, Lucas, medio hermano de Marius.

En 2019, la pareja se separó tras más de una década de matrimonio, y desde entonces Borg volvió a un perfil todavía más reservado.

Actualmente trabaja como empresario y analista financiero y, desde que se instaló lejos del foco mediático que rodea a la familia real, ha evitado entrevistas y declaraciones públicas, incluso en momentos en que el nombre de su hijo volvía a aparecer en la prensa por distintos motivos.