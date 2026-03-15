Iván Sevilla 15 MAR 2026 - 15:36h.

ErNE destaca que "no son simples expresiones vandálicas, sino acciones para señalar, hostigar y amenazar" a los agentes

"Exigimos una condena clara, rotunda y sin ambigüedades de todas las fuerzas políticas", ha pedido el sindicato de la policía vasca

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GuipúzcoaNuevamente han denunciado unas pintadas de palabras amenazantes dirigidas contra la Ertzaintza y el consejero de Seguridad Bingen Zupiria tras las que aparecieron en 2024, en la localidad de Hernani (Guipúzcoa).

El sindicato de la policía vasca ErNE ha emitido este 15 de marzo un comunicado en el que rechaza y condena rotundamente las amenazas que también recuerdan al episodio que vivió un agente en Amurrio (Álava).

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Ya que los autores de los grafitis han utilizado ahora la misma palabra "Zipaio", que usan de forma despectiva como insulto para llamar "traidores o vendidos" a los ertzainas en la comunidad autónoma.

Igualmente han pintado en las puertas de unos garajes del municipio otras expresiones como "xakurra" (que significa "perro" en español) o "hilda" (que se traduce como "muerto").

Acciones para "señalar, hostigar y amenazar" a policías

Desde ErNE han apuntado que no son simples palabras "vandálicas", sino "coacciones y amenazas directas contra profesionales de la seguridad pública, hombres y mujeres que trabajan cada día para garantizar la convivencia, la libertad y la seguridad de la ciudadanía vasca".

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"Nos retrotraen a tiempos que la sociedad vasca desea dejar definitivamente atrás, tiempos en los que señalar, hostigar y amenazar a policías formaba parte de una estrategia de presión y exclusión que nunca debió tener cabida en una sociedad democrática", han recordado.

"Por ello, exigimos una condena clara, rotunda y sin ambigüedades de todas las fuerzas políticas, sin excepción", han instado en su comunicado, después de conocerse los hechos.

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Piden a EH Bildu que "abandone su posición de justificación"

El sindicato se ha dirigido directamente a EH Bildu, por su relevante presencia en Hernani, para que "condene de forma expresa este tipo de comportamientos y contribuya activamente a desterrar cualquier dinámica de señalamiento o legitimación social".

"Que abandone su posición habitual de justificación de este tipo de actos", han pedido a la formación, a quien reclaman "situarse por encima de cualquier cálculo político".

ErNE continuará denunciando estos episodios de "ataques, amenazas o intentos de coacción a compañeros y compañeras, solicitando el compromiso firme de las instituciones y de los responsables políticos para erradicar definitivamente este tipo de conductas".