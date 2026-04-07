Maitena Berrueco 07 ABR 2026 - 04:30h.

La iglesia Nuestra Señora de Begoña en Sestao abrirá el próximo septiembre convertida en un centro deportivo

La rocambolesca herencia que trae de cabeza al Ayuntamiento de Vitoria: un edificio a cambio de 108 misas al año para toda la eternidad

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BilbaoIglesias, ermitas o conventos. Espacios en los que durante años reinaron el silencio y la oración se reinventan ahora con otros usos. Una segunda vida que a algunos de estos templos les ha permitido reencarnarse en restaurante, centro cultural, sala de conciertos, vivienda particular e incluso, en un gimnasio. El antiguo convento de las Esclavas de Azpeitia, en Guipúzcoa, fue reconvertido el año pasado en 48 alojamientos dotacionales en régimen de alquiler, para jóvenes menores de 36 años.

Recorremos, a continuación, algunas de las milagrosas transformaciones que han experimentado varias de estas edificaciones en Euskadi. Algunas llevaban años fuera de las manos de la iglesia, otras han sido sometidas a un proceso de desacralización para su posible venta o cambio de uso para fines profanos.

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En el barrio de Las Barrietas de la localidad vizcaína de Sopuerta había una pequeña iglesia renacentista en ruinas que hoy en día, se ha transformado en una impresionante vivienda particular. Los muros de piedra que se levantaron durante la segunda mitad del siglo XVI y que a finales del XVIII se remodelaron para aumentar en altura y añadir un abrevadero y un campanario cobijan hoy una casa.

"Sin olvidar el pasado"

El cambio de uso, deja la pequeña iglesia que fue desprovista de retablos, bancos y reclinatorios, en su lugar, hay todo aquello que conforma un hogar: una cocina, una amplia mesa de comedor acristalada, un dormitorio.

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Los arquitectos Cordero y Garmendia, en su web, detallan como acometieron este proyecto de transformación, bajo el nombre ‘La iglesia de Tas’: “Respetando lo que ya estaba, dejando bien visible qué se genera en el presente, enfrentando de manera voluntaria y consciente la historia del edificio previo, sin tocar ni maquillar las cicatrices que muestran sus viajes”. El resultado muestra como es posible “sin olvidar el pasado”, convertir lo que fue un espacio de culto en un hogar.

El Dj en el altar

Durante varios siglos, el silencio, el recogimiento, la tranquilidad y el sosiego de las monjas franciscanas llenaron el convento de Santa Isabel en Gordexola, construido en 1641. Cuando las religiosas abandonaron el valle, el convento echó el cierre y pasó a convertirse en el edificio municipal más antiguo, de todos cuantos conforman el rico patrimonio de edificios históricos de esta localidad encartada.

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Las paredes de piedra que dieron cobijo a la vida monacal de las monjas de clausura, albergan hoy un hotel restaurante. El 'Komentu Maitea' transformó las estancias originales del convento en 38 habitaciones, el antiguo claustro, corazón del convento, es hoy el restaurante y la antigua capilla, donde antes se escuchaba misa, es la discoteca para las bodas y celebraciones. De hecho, el altar es el lugar habitual del Dj.

Un gimnasio

La iglesia Nuestra Señora de Begoña de Sestao, no es tan antigua como los dos templos precedentes, pero en sus 69 años de historia llegó a ser un importante centro de referencia para la fe católica en este municipio vizcaíno. La segunda vida de este espacio, una vez desacralizada, es decir, sometida al rito litúrgico oficial mediante el cual un templo católico pierde su carácter sagrado, nada tendrá que ver con su uso original. La iglesia se transformará, a partir del próximo mes de septiembre, en un gimnasio.

Una vez retirado el Santísimo Sacramento, tras el apagado de las velas y ya sin fieles que acudan a orar, serán los usuarios del Club deportivo Arrabi los que frecuenten este lugar para ejercitarse. En su web, se presentan como “un espacio propio donde Sestao y la margen izquierda puedan encontrarse no solo con el cuerpo, sino también con su identidad y su gente”.

Conciertos y pisos

Otros ejemplos de estos cambios de usos de edificaciones religiosas nos llevan a Bilbao. Totalmente restaurada, la antigua iglesia de La Merded de la capital vizcaína es hoy sede de Bilborock, sala de teatro y música juvenil. A diferencia de casos recientes, como el de Sestao, esta iglesia cerró sus puertas allá por la década de los 80. En 1989 la compró el Ayuntamiento de Bilbao y tras ser remodelada, a partir de 1997 pasó a ser un vibrante espacio cultural, sala de conciertos y centro de encuentro juvenil. Un espacio multifuncional que acoge todo tipo de actividades escénicas y musicales: conciertos, teatro, seminarios, presentaciones y desfiles de moda.

En Guipúzcoa son varios los ejemplos de edificios que la iglesia ha vendido o reconvertido, como el Convento y Colegio de San Francisco reconvertido en centro cultural o el de Azpeitia donde el antiguo convento de las Esclavas de Azpeitia acoge en la actualidad 48 vivientas dotacionales en régimen de alquiler para gente joven.