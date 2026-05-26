Alexia también se marcha como la máxima goleadora histórica del Barça femenino, con 232 goles anotados

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La centrocampista española Alexia Putellas pondrá fin a su etapa en el FC Barcelona al término de esta temporada después de 14 años defendiendo la camiseta azulgrana, según ha confirmado este martes el club catalán.

La futbolista catalana se despide convertida en una de las mayores leyendas de la historia del Barça femenino, con un palmarés histórico y dos premios Balón de Oro en su trayectoria.

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Una despedida histórica en el Spotify Camp Nou

Además, Alexia disputará su último encuentro como local en el Estadi Johan Cruyff frente a la Real Sociedad, antes de cerrar definitivamente su etapa azulgrana en la última jornada de la Liga F contra el Madrid CFF.

Putellas llegó al Barça en 2012 procedente del Levante y desde entonces se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia de la sección femenina.

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La centrocampista deja el club tras haber disputado 507 partidos oficiales, una cifra que la sitúa como la segunda jugadora con más encuentros en la historia del FC Barcelona femenino, solo superada por Melanie Serrano, con 516 apariciones.

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Máxima goleadora y 38 títulos

Durante su etapa en el club conquistó un total de 38 títulos, entre ellos: 4 Champions League, 10 Ligas, 10 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España y 8 Copas Catalunya

La salida de Alexia Putellas supone el cierre de una era en el FC Barcelona femenino, donde la internacional española se convirtió en símbolo del crecimiento y la consolidación del equipo como una de las grandes potencias del fútbol mundial.

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Su legado queda marcado no solo por los títulos y los récords, sino también por haber sido una de las futbolistas más influyentes de la historia reciente del fútbol femenino español.