Maitena Berrueco 08 ABR 2026 - 04:30h.

La plataforma registra una iniciativa popular y pide a los políticos "que sean un poco valientes" para erradicar estas pruebas

"Dolor, estrés y fatiga": el sufrimiento de los animales durante las pruebas de arrastre de piedra, según informes veterinarios

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BilbaoBurros que no llegan a los 400 kilos de peso arrastrando piedras de 700 durante 20 minutos. "Es una salvajada”, concluye Ruben Belandia de Leioa Contra el Maltrato Animal. Esta plataforma, constituida en “la voz” de los burros sometidos a castigo físico y esfuerzo desproporcionado durante estas competiciones, defiende que en las fiestas populares de San Bartolomé, que cada agosto se celebran en el municipio vizcaíno, se erradiquen estas prácticas tradicionales, como se ha hecho en otras localidades vascas, como en Vitoria, Santurtzi, Galdakao o Portugalete.

En siete meses han recogido las firmas de 3.115 vecinos solicitando al ayuntamiento que no permita las ‘Asto Probak’ ni otros festejos con animales y “proponemos que las sustituyan, por ejemplo, por pruebas de arrastre con personas, ‘Giza Probak’”. La plataforma contra el maltrato animal registra una iniciativa popular para retirar estas pruebas de las fiestas de San Bartolomé, porque estas actividades "no representan a la mayoría" de la ciudadanía.

La reivindicación de eliminar estas pruebas de arrastre con animales de las fiestas de San Bartolomé, no es nueva. En 2015, la propuesta fue apoyada a través de Change.org por 11.500 firmas y cuatro años más tarde por 45.000, “pero fue ignorada por el Ayuntamiento”. La diferencia es que esta vez la petición deberá tratarse y votarse en el Pleno Municipal. “Ahora a los grupos municipales no les va a quedar otro remedio que pronunciarse” y “esperamos que sean valientes para que este verano ya no se repitan estas prácticas en las fiestas de Leioa”.

Golpear a los burros con varas

Un informe de una veterinaria concluyó que el nivel de estrés al que se ven sometidos estos burros a nivel musculo-esquelético pero también cardiovascular es altísimo y que “no hay en el mundo ninguna otra prueba que requiera tanto esfuerzo durante tanto tiempo”, puntualiza Belandia.

En este sentido, este vizcaíno no puede comprender que algunos defiendan las pruebas de arrastre con burros con el argumento de que “son deportistas de élite, cómo si los pobres animales pudieran elegir si compiten o no” y “que yo sepa a los deportistas de élite no se les pega mientras compiten”: gana quien más lejos la lleve, por ello, "no dudan en golpear al animal con varas que a veces llegan a romperse".

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Esta es la primera iniciativa popular que se presenta ante el Ayuntamiento de Leioa, a pesar de que esta fórmula está en vigor desde 2013. Para ello se requiere un número de firmas equivalente al 10 % de las personas mayores de 18 años y residentes en Leioa (unas 2.750). La recogida de firmas se inició a primeros de septiembre, mediante mesas colocadas en la calle y establecimientos colaboradores. 3.115 vecinos de Leioa han firmado la Iniciativa Popular para pedir al consistorio que no permita ni subvencione las Asto Probak ni otros festejos con animales en este municipio vizcaíno.

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Estas competiciones tradicionales que se celebran en muchas localidades vascas, y con especial arraigo en Vizcaya, durante las fiestas populares podrían tener los días contados en esta localidad si sale adelante la propuesta de la plataforma Leioa Contra el Maltrato Animal para “conseguir unas fiestas libres de sufrimiento”.

El objetivo es lograr una fiestas respetuosas con los animales, en las que las Asto Probak se sustituyan por otra actividad, y que el Ayuntamiento no organice, subvencione ni conceda autorización para el uso de espacios o edificios públicos a ninguna fiesta