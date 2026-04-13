Maitena Berrueco 13 ABR 2026 - 06:30h.

La Fundación Kutxa anunció su cierre definitivo el próximo 30 de junio sin imaginar la reacción social

La tripulación del Artemis II se prepara ante el riesgo del amerizaje: la nave Orión da los últimos pasos antes del descenso

Compartir







San Sebastián‘Eureka’ es la expresión que se utiliza para celebrar que algo, por fin, se ha comprendido o que se ha hallado la solución a algo que se buscaba con ahínco. Pero además, en Euskadi, Eureka! es un museo interactivo, el único dedicado al mundo de la ciencia en la CAV, y que abrió sus puertas hace ya 25 años. Esta es la historia de un museo condenado a muerte durante 15 días, los que han transcurrido desde el anuncio de su cierre hasta que sus responsables han reculado. La historia de cómo miles de vascos se han unido para salvar su museo y evitar "una pérdida irreparable para la educación científica, en Euskadi".

Lejos de la parte más turística de San Sebastián, este espacio didáctico se encuentra ubicado en el Parque Tecnológico de Miramón, a 10 minutos del centro y rodeado de empresas que no le restan ni un ápice de atractivo a un museo por el que, en sus buenos tiempos, cada año pasaba una media de 100.000 visitantes. Sin embargo, la Fundación Kutxa, responsable de este espacio de divulgación científica, anunció hace unos días que ‘Eureka!’ tenía los días contados y que sus puertas se cerrarían, definitivamente, el próximo 30 de junio. No imaginaban el impacto que su anuncio iba a producir y el revuelo que se generaría.

PUEDE INTERESARTE Cierra el museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit por desavenencias con la familia del cantante

Sí, porque aunque la entidad bancaria acompañó la noticia del cierre con la de la apertura en 2027 de su nuevo proyecto 'Atenea' en Tabakalera, muchos tuvieron claro que “lo que se presenta como un “traslado” es un cierre” porque el nuevo centro, mucho más modesto, “no sustituye ni de lejos lo que se pierde”.

Abierto sin fecha de cierre

La noticia cayó como un jarro de agua fría en el País Vasco y desde la comunidad científica a ciudadanos anónimos, pasando por el mismísimo alcalde de San Sebastián, no han dudado en mostrar su oposición a perder ‘Eureka!’. “Tristísimo”, “Indignante”, “Una vergüenza” o “Una gran pérdida”, son algunas de las reacciones que generó el anuncio de la Fundación Kutxa, entre los vascos. La plataforma 'Eureka! Bizirik' hasta convocó una concentración de protesta para el próximo 26 de abril.

PUEDE INTERESARTE El Museo Guggenheim de Urdaibai queda definitivamente descartado tras 17 años de debate

¿Sería posible dar con la fórmula para evitar el cierre de este espacio divulgativo? Pues parece que la presión social ha obrado el milagro, o tratándose de ciencia, tal vez deberíamos decir que ha dado con la solución al dilema.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El revuelo generado ha sido tal que el Patronato de Kutxa ha rectificado y ha anulado la decisión de cerrar el museo, a pesar de que lleva barruntándola desde hace cinco años, y lo mantendrá abierto sin fecha de cierre.

Así es el museo salvado

‘Eureka!’ es un centro de divulgación científica que abrió sus puertas en 2001, por lo que este año celebra sus bodas de plata. Se trata de un espacio de más de 8.000 metros cuadrados, en el que los visitantes, al contrario que en cualquier otro museo, tienen que tocar y experimentar. “Un espacio donde la ciencia se vive de forma dinámica: experimentando, tocando, descubriendo… incluso mirando las estrellas”, dice una de las casi 14.600 personas que han firmado en Change.org en contra de la clausura.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Consta de una exposición permanente donde además de sus 169 módulos experimentales disfrutarás de la sala Animalia, espacio para todos los públicos donde encontrarás diferentes ecosistemas y animales, entre ellos: serpientes de las selvas tropicales, lagartos del desierto y algunos peces marinos que te ayudarán a entender la importancia de la conservación de los espacios naturales.

El museo ofrece actividades guiadas, como la Matemagia o el teatro de la Electricidad. También podrás tumbarte en la cama de Fakir de 10.000 clavos y disfrutar del Planetarium digital con una variada cartelera, diseñada para familias y personas apasionadas de la astronomía, que te permitirá realizar viajes 3D por el Sistema Solar a cúpula completa.

Por último, Eureka! cuenta con un espacio lúdico de 300m2 con distintas simulaciones que transporta al visitante a un mundo de sensaciones. Entre las novedades encontrarás un Coche F1, la cabina de Vuelo Maxflight y la Nave Orión.